近日氣溫驟降，加上綿雨不斷，寒冷及高溼度的天氣對長輩來說，都容易讓風溼、關節等問題更嚴重，為了面對這些冬天時必須注意的細節，因此保暖禦寒、除溼機、按摩器等家電，近日也成為了電商上熱銷的商品，正值年末購物潮，不妨也為長輩添購暖身也暖心的新家電。

蝦皮購物的HERAN禾聯小暖心露營適用電暖器，原價1290元，優惠價990元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的SAMPO聲寶無線除溼器，原價880元，優惠價690元。（蝦皮購物提供）

PChome 24h購物推薦的Lourdes煥采溫熱手指手部按摩器升級版，原價3980元，12月15日前全館滿額現領折價券，特價2999元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物推薦的日虎自動滾輪泡腳機，原價6980元，30日前特價2990元。（PChome 24h購物提供）

蝦皮購物就觀察到，自11月起站上的電暖器、電暖爐、電毯、暖手器等關鍵字搜尋量均有倍數提升，站上前10名的熱銷家電中，光電暖器就占上其中5名，前10名的電暖器在本月的需求量也較上個月成長6倍之多，當中像千元有找的小型電暖器就最受歡迎。在PChome 24h購物也發現，本月因氣溫急降而帶動了電暖器銷量月成長37倍之高，更推升活絡筋骨的按摩家電銷量月增1.5倍，針對長輩送禮趨勢來看，更會以讓家中長輩方便、快速使用的家電為主，因此操作簡單好上手、設計簡約耐看的商品最受青睞。

Yahoo奇摩拍賣推薦CPMAX新款USB暖手寶，原價358元，特價168元。（Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩超級商城推薦韓國甲珍2021最新型變頻式恆溫電熱毯KR3900J，原價2590元，特價1590元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

momo購物網推薦獨家的HERAN禾聯涼暖兩用擺頭防傾倒陶瓷式電暖器HPH-06DH010，優惠價1290元。（momo購物網提供）

momo購物網推薦AIRMATE 艾美特居浴兩用陶瓷電暖器暖白HP13004，優惠價1580元。（momo購物網提供）

Yahoo奇摩購物站上則是主打多段式控溫、智慧斷電的電熱毯最為熱賣，特別是可機洗的產品最受歡迎，業績月成長超過6倍之餘，電暖器的業績月成長也達近3倍，而對於雙手容易冰冷的長輩來說，可充當行動電源的兩用「暖手寶」，因攜帶便利加上雙功能加持，業績更是月增長超過2倍，至於在家使用的電暖器，消費者除了會注意多段溫控、遙控、耗電低等功能以外，體積小、加熱速度快的陶瓷式就最為熱銷。momo購物網也發現，今年消費者在選購陶瓷電暖器時，首要以具備安全防護的「防傾倒、自動斷電」，以及簡單易操作的觸控面板功能為購買關鍵，以方便全家人使用操作，亦可贈送長輩作為聖誕節禮物。

樂天市場推薦Best Go 百事購居家生活館特美國Sunbeam夏繽電熱披肩，原價1730元，特價1643元。（樂天市場提供）

樂天市場推薦RuYuHouse的Lapolo豪華高桶泡腳機，原價3980元，特價1980元。（樂天市場提供）

遠傳friDay購物推薦日虎瞬熱紅外線電暖器，促銷價4599元。（遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物推薦SHARP 6L自動除菌離子7676266清淨除溼機DW-L6HT-W，促銷價5399元。（遠傳friDay購物提供）

至於樂天市場上同樣於本月以來，站上的發熱小物、保暖家電銷量就比去年同期成長30%以上，消費者多以安全性及輕便性為首要考量，也明顯看出45歲以下的消費者會偏好可隨身攜帶的保暖小物為主，而55歲以上的消費者則偏重具有身體保養特色的家電，像兼具提升血循環及SPA紓壓的泡腳機，光11月就銷上逾百台、約30%年成長。遠傳friDay購物的季節家電業績也成長約20%，特別是溼冷的北部，除溼機更是熱銷商品。