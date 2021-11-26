「金馬58電影論壇」26日下午在臺北文創大樓14樓文創會所登場，由金馬執委會執行長聞天祥主持，邀請提名本屆金馬獎最佳新導演的4位創作者《當男人戀愛時》導演殷振豪、《詭扯》導演許富翔、《美國女孩》導演阮鳳儀、《少年》導演任俠對談，分享創作首部電影長片的心路歷程。

就讀化工科系的殷振豪是感受到無論做什麼都像少了些，直到遇見電影，宛如看見光芒，於是毅然踏入影像創作，拍攝微電影、擔任婚攝，進而拍攝MV走紅，他感性地說「你在做對的事情是騙不了人的，很踏實也非常快樂」。後來接到邀請執導《當男人戀愛時》，便將MV受到的訓練再精進，接軌電影的格局，也將過去在MV中建立的「台味」世界觀於本片放大。作為一個新導演，他笑稱自己常使用苦肉計面對專業演員和技術人員，但他強調「要清楚地讓對方感受到故事的世界觀，誠心邀請對方跟自己一起走入這個世界」。

許富翔導演念過美術與設計，後來在拍片中找到歸屬，經過10多年的電視劇生涯，他笑稱能夠完成《詭扯》，「就是那時候剛好有空」。自承懶惰的他，坦言幸好是案子和故事找上他，若僅靠自己創作劇本，可能永遠都不會有第一部長片。而拍攝過程中，由於片中許多演員都是學姐學弟的關係，所以能夠放鬆地丟出東西頻頻交火，期待他說「不可以」，這部片就是這樣宛如共同創作般完成的。

阮鳳儀高中就立志當作家，就讀中文系時廣泛選修電影相關課程，起初想成為編劇，但劇本跟電影成品間還是有段距離，於是便申請洛杉磯的美國電影學院，向導演之路邁進，期望透過作品跟自己所處的時代對話。她首先拍攝短片《姊姊》，後來長版的《美國女孩》進入金馬創投，讓阮鳳儀遇見了她視為指導老師的監製林書宇。談到與專業演員和素人工作，她強調無論如何，就是要充分準備好導演功課，她特別分享了一段話：「你作為導演的權力，不是來自你的經驗，而是你比任何人都了解這個故事。」

任俠透露，中學以前他是跳街舞的B-boy，後來3次報考才進入香港演藝學院。2019年籌備金馬創投百萬首獎作品《紙皮婆婆》時，香港爆發反送中運動，讓他起心動念創作《少年》。抗爭前線後，有批默默救人的民間搜救隊，試圖阻止當時的自殺潮，光想像就是非常具電影感的故事。由於故事和現實距離很近，拍攝特別容易受干擾，他必須像打游擊一樣完成作品，他感謝團隊依舊義無反顧。

「第58屆金馬獎」頒獎典禮將於11月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由myVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。