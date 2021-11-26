歷經幾年外交緊張之後，法國與義大利今天達成歷史性的奎里納雷協議，未來將加強雙邊合作。各界認為，協議將在德國總理梅克爾卸任後的歷史轉型期調整歐洲勢力平衡，具重要象徵意義。

法國總統馬克宏日前造訪羅馬，與義大利總理德拉吉簽訂奎里納雷協議（Quirinale Treaty）。義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）見證締約儀式時，義大利空軍特技飛行小組機隊從空中掠過。

德拉吉（Mario Draghi）在與馬克宏（Emmanuel Macron）的聯合記者會上愉快表示，「這是兩國關係的歷史時刻」。

馬克宏則向記者說道：「幾乎可以說過去沒有奎里納雷協議很奇怪，因為有這麼多東西將我們聯繫在一起— 歷史、文化、藝術家。」他同時強調法義皆為歐盟創始國，定義了「更融合、更民主與更自主的歐洲」。

不具名的義國政府官員在簽約儀式前向媒體透露，兩國簽署這項協議具有「重要象徵價值」，特別是在英國脫歐後不穩定局勢與德國政治轉型的脈絡下。

義國內部消息來源向路透社表示，這份協議同時也企圖在德國總理梅克爾（Angela Merkel）卸任後改變歐洲勢力平衡。

以義大利總統官邸為名的奎里納雷協議於2017年宣布，目的在給予法義合作更穩定且更有野心的架構。雙方都希望能於馬達雷拉明年1月7年任期結束與法國明年總統大選前簽訂協議。

法國總統府艾里賽宮（Elysée）表示，協議將「推動法義立場一致，並協調兩國在歐洲與外國政治、安全與國防、移民政策、經濟、教育、研究、文化與跨界合作的事務」。

歐洲外交關係協會計畫主持人丘伊拉（Mathilde Ciulla）向歐洲新聞（Euronews）指出，協議範圍涵蓋海空軍合作、邊界警備隊以及法義青年服務計畫等。「基本上，重點在於制度化與結構化法義夥伴關係」。

協議也有助化解雙邊緊繃情勢。自2018年反建制政黨五星運動（5 Star Movement）與右翼政黨入主義大利政府後，義大利與法國的關係便開始緊張。

2019年，時任義大利副總理迪馬尤（Luigi Di Maio）會見法國反政府的黃背心運動領袖；義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）甚至要求馬克宏辭職下台。為表示抗議，巴黎暫時召回駐義大使，成為兩國從1945年之後最嚴重的外交危機。

所幸自與馬克宏觀點相近的親歐中間派德拉吉執政後，雙邊關係逐獲改善。法國高等政治學院（Sciences Po）史學教授拉塞（Marc Lazar）分析，從現在開始，「巴黎與羅馬進入蜜月期」。

歐盟經濟事務執委簡提洛尼（Paolo Gentiloni）也在推特上慶祝法義協議，表示它會「在歷史轉型階段，強化歐盟整體」。

丘伊拉指出，儘管雙方都不會對移民等敏感議題太過天真，但這份協議的確提供了合作承諾的契機。

丘伊拉說，這份協議對歐洲帶來的其中一個正面訊息，就是南方國家的聲音更能被聽見。她認為法國能協助做到，因為法國與義大利、西班牙或希臘等南方國家更接近。「此舉也將被小國正面看待，展現法國並不只看重德國，也認可其他國家的重要性與觀點」。

但義大利內部對這項協議有若干批評。部分對法國抱持遲疑看法的義大利人認為法國覬覦義大利企業，卻不太願意互惠。義大利經濟學家與專欄作家畢蘭達（Carlo Pelanda）說，義大利簽署這項協議，是「在產業與戰略方面主動讓法國併吞」。

法義兩國接下來都將舉行總統大選，選舉結果也將決定這份新協議的命運與重要性。