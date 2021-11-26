為了解糖尿病患者在發生缺血性中風後，血糖值的高低是否影響二度發生心血管疾病(如中風、心肌梗塞)的機率；南韓蔚山大學醫學院研究團隊針對逾1.8萬名參與者展開為期1年的研究。結果發現，對於曾中風的糖尿病患者而言，維持糖化血色素(glycated hemoglobin, HbA1C)水平在6.8%至7.0%以下，能降低二度中風、心臟病或其他致死心血管疾病的風險近3成。

這份研究已發表於2021年9月的期刊《神經醫學》網路版。論文指出，全球約有超過4.2億的糖尿病患者。對糖尿病患者而言，發生中風的風險增加約1.5至4.0倍，二度中風的風險更高達2.1至5.6倍。

該論文表示，HbA1C代表3個月內的平均血糖水平，故被視為控制糖尿病的關鍵指標。現有研究證實，HbA1C控制在小於6.5%可降低發生微細血管病變的風險；當HbA1C大於7.0%時，大血管併發症的發生機率明顯增加。

研究團隊認為，儘管現有研究指出血糖控制bA1C數字較對身體帶來的整體好處；卻缺乏控制血糖對特定疾病產生的好處。更進一步地說，學界已知道HbA1C數值過高會讓人中風的風險增加，但對於HbA1C是否存在一理想值，能讓缺血性中風患者二度發生心血管疾病的風險大幅度地減少，目前研究成果仍不足以回答。

因此，為了解糖尿病患者在發生缺血性中風後，體內HbA1c的數值和再度發生中風、心肌梗塞、致死性血管疾病的關聯性，研究團隊透過南韓中風臨床研究中心，徵得18,567名參與者進行為期1年的追蹤研究。

所有參與者平均年齡約70歲，為罹患糖尿病並出現暫時性腦缺血(TIA)或缺血性中風的患者，研究初始的HbA1c為7.5%。

其中，男性約占59.5%。在發生缺血型中風的參與者之中，高達7,644人(41.2%)的原因為動脈粥狀硬化，其次依序為不明原因中風(3842人，20.7%)、心源性栓塞(3395人, 18.3%)、小血管阻塞(3326人,17.9%)與其他原因。

對於空腹血糖小於、等於130mg/dL的參與者而言， HbA1c數值的高低，明顯影響二度中風、心臟病與血管疾病的機率。

1年後，研究人員進行追蹤，確定HbA1c水平與再次出現中風、心臟病發作或死於血管病變疾病的風險之間，是否具關聯性。結果發現，約1437人(8%)在研究開始後的1年內，心臟病發作或死於血管疾病，954人(約5%)出現二度中風。

研究團隊也發現，參與者的HbA1c若高於6.8%至7.0%之間，罹患心臟病等血管病變、出現二度中風的風險會隨之增加。具體而言，在調整年齡與性別等因素後，相較於HbA1c低於6.5%的患者，HbA1c高於7.0%時，罹患心血管疾病或心臟病的風險成長27%。同樣地，相較於HbA1c低於6.5%的患者，當參與者HbA1c高於7.0%時，出現二度中風的風險成長28%。

此外，對於空腹血糖小於、等於130mg/dL的參與者而言， HbA1c數值的高低，明顯影響二度中風、心臟病與血管疾病的機率。

研究團隊總結，對於曾出現缺血性中風的糖尿病患者而言，是否發生血管病變意外與HbA1C的數值明顯相關。至於HbA1c的理想值，為低於6.8%至7.0%最佳。

研究團隊解釋，「我們的結果顯示，的確有一個最佳血糖水平能將二度中風、心臟病發與其他血管疾病的風險降至最低，而6.8%至7.0%為此一理想值得最大極限」。