宋仲基（左起）、具教煥、潤娥、全汝彬奪最佳人氣獎。（摘自朝鮮體育）

韓國電影年度盛事「第42屆青龍電影獎」26日晚間揭獎，薛耿求靠著《茲山魚譜》打敗金倫奭、趙寅成、卞約漢、宋仲基3度封帝；文素利出道22年也終於憑藉《我的不完美家人》首度奪下影后，叫好又叫座的《逃出摩加迪休》，則拿下最佳電影獎等5項大獎，與《玆山魚譜》並列最大贏家。

典禮中也有不少有趣互動，「清潭洞夫婦」李政宰、鄭雨盛合體頒發最佳導演獎給《逃出摩加迪休》導演柳昇完前，鄭雨盛笑曝2人在後台還討論說要不要牽手一起走出來，主持人金惠秀立刻慫恿「現在牽也不遲啊」，鄭雨盛便引用《魷魚遊戲》中的台詞，問一旁的男主角李政宰：「我們不是剛布嗎？」接著還害羞地伸出小拇指勾對方，更不忘虧自己20多年的摯友，「變成全球大明星了呢」。

另外，今年以《夢想之地》勇奪奧斯卡最佳女配角的尹汝貞也到場擔任引言人，台下的後輩們看到她出場，全體起立為她鼓掌，讓她相當不好意思地說「你們不要這樣啦」，喊大家趕快坐下。而入圍影帝后的宋仲基及「少女時代」潤娥雖然雙雙陪榜，但獲得觀眾肯定，與全汝彬、具教煥一起獲得最佳人氣獎。