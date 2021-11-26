蔡傑曦驚覺事態不妙後，才趕緊刪影片道歉，但仍被學生灌爆IG。(圖／蔡傑曦IG)

網紅攝影師蔡傑曦日前受邀至暨南國際大學演講，事後校方贈與感謝狀，未料蔡傑曦不但將感謝狀丟到垃圾桶，還拍片上傳到IG，瞬間輿論炸鍋，對此蔡傑曦急刪影片道歉，但學生仍不領情。

蔡傑曦周三(24日)受邀到暨南大學演講「還想浪費一次的紀念品」，圓滿結束後校方也致贈感謝狀，未料蔡傑曦校門都還沒出，半途就找了個垃圾桶，將裝著感謝狀與紀念品的手提袋全部扔進去，還全程錄影上傳至IG限時動態炫耀。

有暨南大學學生看到後憤怒不已，私訊詢問蔡傑曦卻未獲回應，氣得將影片內容PO上Dcard，怒罵「你各位盡量高調一點，我幫你一把」，立刻引發討論，同校學生也紛紛留言：「超沒水準」、「回家第一件事就是把你的書丟掉」、「我沒有很以這間學校為榮，但這樣被羞辱不能忍」、「大頭症，1萬多人追蹤就這麼跩哦」、「來幫忙分享給其他學校知道」、「聽說他接下來要到師大跟成功大學演講耶，會不會不敢出現」。

還有學生表示，蔡傑曦當天到訪時，學校老師還出面接待，帶著他逛遍校園，詳細介紹，態度相當熱誠，卻受到這種對待，如今老師相當受傷。

事件越演越烈，原本神隱不回應的蔡傑曦才驚覺事態嚴重，趕緊刪除IG影片，並寫下道歉文，表示自己相當後悔，已經認真反省，保證未來不會再度發生，但學生不領情，灌爆蔡傑曦IG，蔡傑曦則是發完道歉文後再度神隱，並未回應學生。