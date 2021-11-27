男友一一吐實，他說，女友因工作壓力很大，後來有吃搖頭丸的習慣，因為同居在一起，他耳濡目染也跟著吃，而且後來兩人辦事時，也經常會嗑藥來助興。

昨天晚上10點多他下班回家，女友則是當天休假，兩人一時興起發生關係，過程中也是有嗑藥，男方堅稱東西都是女友弄來的，他不清楚來源，因為類似狀況發生很多次，過程中他也沒發現異狀，因此做完後便呼呼大睡了。

不料凌晨12點多他起來，發現女友竟然口吐白沫，而且已沒了呼吸，他急得大力搖晃對方，但一直都沒反應，還能感覺女友的身體慢慢變冷。

男友說他當時手足無措，想到警察來的時候如果坦白，會吃上毒品官司，說不定還懷疑人是他殺的，最後他決定進行掩飾，先替女友穿上衣服、內褲，但可能是太過慌亂欲蓋彌彰，連內衣都幫她穿回去，他根本料想不到，阿雄會從這個不自然切入，進而全盤拆穿他的謊言，無助的男友最後哽咽跪在地上，向阿雄強調：「我真的沒有殺她，我發誓絕對沒有說謊！」

全案到此水落石出，後續便要回警局打移送書，阿雄鬆了口氣，他默默對死者說「應該沒問題了，希望祢一路好走」，這時他看看手錶，忙了大半夜，竟然已是凌晨5點多了。

阿雄後來和同事開車回分局，當時天色昏暗，偵防車駛出公寓小巷約50公尺，接著就右轉出去，但就在車子轉彎時，他從後照鏡看到公寓樓下，突然有名長髮女子現身，她穿著紅色衣服，朝他們的方向鞠了一個躬。

這時阿雄的車已經右轉過去了，回想剛才看到的一幕，女子的長相、髮長和穿著，正是剛剛和他相處整晚的死者，他按耐不住心中的驚訝，對同事說：「你剛才有沒有看到公寓有人？」同事則是一頭霧水，回說誰會特別去看車子後面？

阿雄越想越奇，最後調頭開回公寓，但清冷的寒夜裡，除了遠處的狗吠，卻哪有任何人蹤？

事隔多年，阿雄還是堅信自己看到的，之後他也沒有發生什麼特別的事，照樣在辦案件、找績效，日子過得平安平常，阿雄說自己沒有靈異體質，「因緣際會，只是剛好那個當下，祂藉機跟我說聲謝謝吧。」

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。