閒聊很難，不是做不到，只是難度很高。閒聊讓人苦惱、充滿壓力。為什麼會這樣？

原因很簡單，因為「閒聊和一般對話完全不同」。這一點很重要，所以我要再強調一次。

閒聊和一般對話完全不同。

覺得閒聊很難是很正常的。對大部分人來說，對話大多只有下面兩種情況：

1.跟朋友或熟人無拘無束、輕鬆地聊天。

2.在工作場合，嚴肅正經地對話。

這些就是所謂的「一般對話」。

但閒聊算是第三種對話，不在這兩種類型之中。而大家閒聊時，都使用上述兩種類型的對話方式，所以大多是以失敗收場。

閒聊指的是「跟關係微妙的人，以適當的對話拉近關係」，是非常細膩的對話方式。但沒人知道這個事實，大家都有樣學樣，認為「閒聊這麼簡單，隨便講講就好啦」，於是隨便亂聊。想當然話題一下就乾了，聊起來很累人；或者，場面好像有點熱了起來，但很快又冷掉了。

由此可見，閒聊跟一般對話不同，完全是不一樣的溝通型態。

那該怎麼做才好？其實非常簡單，只要「以適當的方式閒聊」就好。

只要以適當的方式閒聊，聊起來自然熱絡愉快。想要跟誰都聊得來，就把「閒聊力」學起來吧。

「什麼？閒聊也有方法喔？」

「有方法是很好啦，但如果很麻煩就不想學了。」

你心裡是不是也這樣想呢？請放心。適合閒聊的說話方式確實存在，而且非常簡單。

只要實踐本書整理的幾個簡單技巧，就可以讓你跟誰都聊得來。

避開NG的閒聊方式，實踐OK的，無論是跟難相處的人，或是重要的人，都可以聊得愉快又開心。

‧閒聊不適合聊天氣和新聞。

‧不要問別人「最近怎麼樣」。

‧外行人才會尋找共同話題。

這些第一次耳聞的概念會接二連三出現，請各位不要太驚訝，繼續看下去。讀完本書後，你的閒聊力一定會有飛躍性的提升。

是的，只要閱讀本書，成為聊天高手不是夢想。

學習閒聊技巧，有以下好處：

‧跟別人相處起來輕鬆沒壓力。

‧讓話題延續不冷場，拉近跟別人的距離。

‧獲得重要客戶的青睞和信任。

‧創造下一個機會，帶來豐碩成果。

而且，一旦學會閒聊力，終生受用。今後就算遇到必須跟不熟的人閒聊的狀況，也一點都不困擾，不但聊起天來輕鬆自在，而且大家都喜歡跟你聊。

這不是很棒嗎？閒聊力帶來的好處真的非常多（笑）。

久等了，接著就讓我們進入正題吧。至今尚未解開的「閒聊」真面目，包括不可以做的事、應該做的事，以及擅長閒聊和不擅長閒聊兩者之間的決定性差異……

讓你再也不怕尬聊的「超級閒聊力課」，開始囉！

(本文摘自《最高閒聊法》/圓神出版)

【內容簡介】人在江湖飄，難免要尬聊。

打造再尷尬都能聊出一朵花的體質，讓初次見面的人聽你、上司和客戶挺你、公公婆婆／岳父岳母／七大姑八大姨滿意你！

成熟大人必備，所有說不出話、聊不起來的困擾一次解決！

日本暢銷破10萬本，系列書籍狂銷近百萬冊，超人氣溝通管理師給你的尬聊撇步，連內向怕生、個性陰沉、講話不有趣的人都做得到！

★附「7大基本規則＋20個小技巧」速查表，隨身攜帶，必須尬聊時立刻派上用場！

◎與初次見面的人對話，備感疲累

◎跟客戶談生意時，氣氛低迷

◎和主管在一起時不知道要說什麼，十分尷尬

◎親戚聚會時被追問薪水多少、何時結婚生小孩，想翻白眼

◎必須跟另一半的父母寒暄，好麻煩……

以上這些狀況是所有社會人都會碰到的棘手情境。

為了工作、社交或家庭和諧，不得不跟關係不上不下的人聊天，光想就覺得彷彿身在地獄。難道沒有什麼因應對策嗎？有的！本書就是要幫助你解決這個問題。

大部分人只有以下兩種對話能力：

1.和朋友或熟人無拘無束、輕鬆地聊天。

2.在工作場合，嚴肅正經地對話。

這就是所謂的「一般對話」。而閒聊指的是「跟關係微妙的人，以適當的對話拉近關係」，是非常細膩的對話方式，算是「第三種對話」，不在這兩種類型之中。

然而，大家往往以為閒聊很簡單，隨便講講就好啦，想當然話題一下就乾了，聊起來很累人；或者場面好像有點熱了起來，但很快又冷掉了……

★ NG聊法 vs. OK聊法，讓你迅速掌握訣竅並套用！

（╳）努力想讓聊天變得有趣。

（○）單純地你來我往，讓對話不中斷。

（╳）聊天氣和時事。

（○）聊事件經驗。

（╳）讚美追捧對方。

（○）應聲附和對方。

（╳）一起去喝一杯，培養感情。

（○）一起吃午餐或喝下午茶，培養感情。

從「初次見面」「熟人／聚會」到「職場／商場」，分門別類列出日常生活中常見的數十種情境，一一說明NG聊法和OK聊法。你會在其中發現許多第一次耳聞的概念，例如閒聊不適合聊天氣和新聞、不要問別人「最近怎麼樣」、外行人才會尋找共同話題等，輕鬆避開把天聊死的地雷。

★學會閒聊，好處多多！

‧聊出自信：跟人相處輕鬆無壓力。

‧聊出人脈：讓話題延續不冷場，拉近與關係微妙之人的距離。

‧聊出事業：獲得重要客戶的青睞和信任。

‧聊出好機遇：創造下一個機會，帶來豐碩成果。

‧聊出充實人生：拓展朋友圈，不再一個人孤獨地過日子。

就讓本書帶你有技巧地面對不得不尬聊的情境，無論工作或私生活都能輕鬆與人相處，跟誰都能建立信賴關係。

【作者簡介】五百田達成

作家、心理諮商師，同時也是獲得美國諮商師認證的全球職涯發展師。

東京大學教育系畢業後，曾任職於角川書店、博報堂、博報堂生活綜合研究所等，之後創立「五百田達成事務所」，跨足個人諮商、培訓、演講、創作等多元領域。寫作與演講主題聚焦於溝通心理、社會變遷與男女關係、社群網站與人際關係、措辭與表達方式等，結合上班族時期的實務體驗與豐富的諮商經歷，針對職場人際關係提出各種有效改善建議，深獲各界好評。

活躍於《SUKKIRI！！》（日本電視台）與《差別在哪裡？》（TBS電視台）等電視節目，以及雜誌專欄。著作包括《最高閒聊法》《一句話，好感度暴增、反感度爆表！》《悶悶不樂的長子長女&不負責任的么子么女》《男人為何不明察，女人幹嘛不明說》等。

【譯者簡介】謝敏怡

臺灣臺北市人，曾任職於媒體與日商，現居日本名古屋。喜歡大自然與老街巷弄，最近的興趣是做料理抒解壓力。譯有《最高閒聊法》《母湯喔！說話得罪人，你卻不知道》《換個工作，更好嗎？》《為什麼聰明人都用方格筆記本》《強習慣》《一言逆轉》《暗黑技術》等。