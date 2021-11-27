規則01：閒聊的目的

╳ 努力想讓聊天變得有趣。

○ 單純地你來我往，讓對話不中斷。

你有過這樣的經驗嗎？

「不知道閒聊要聊什麼。」

「拚命想炒熱氣氛，講到嘴巴很痠。」

「想炒熱氣氛，就必須說些有趣的話」，這其實誤會大了。閒聊的目的只有一個，就是「建立人際關係」。

跟初次見面的人，總之先聊聊看。

跟見過兩、三次面的人，進一步拉近關係。

跟上司在計程車裡閒聊；跟客戶正式交涉、協商前的破冰。

跟另一半的父母久違的對話；跟媽媽的朋友保持恰到好處的距離話家常。

生活中，我們會碰到各種不同的狀況，但所有的閒聊都只有一個目的，就是透過對話，卸下彼此的心防，讓雙方的關係變得更緊密。

「跟對方初次見面，因為某個不重要的話題聊得很開心，非常意氣相投。」

「跟嚴肅的客戶天南地北地閒聊，最後談成了生意。」

這些成功的例子，都是因為閒聊，拉近彼此距離帶來的結果。

反過來說，人與人之間只要閒聊，就能拉近關係。講白了，閒聊的時候，其實聊什麼都無所謂。

所以，不需要硬講些有趣的事，更不需要什麼「結論」或「結局」，沒有反而比較好。

一旦「直接從結論說起」「用數字和數據，講話有邏輯」，閒聊馬上就結束了。而閒聊結束，關係也就結束了。

不用「也就是說」，不要為對話下結論

人是有情緒的，不是機器人。

苦笑地聊著沒有結局的話題；兜著沒有結論的話題轉。

像這樣閒聊，醞釀出「我們在對話」的感受，可以帶來「讓彼此關係更緊密」的安心感。

就像「The show must go on」（直譯就是「戲一定要演下去」）這句英文諺語所說的，閒聊也一定要一直講下去。重點不在「內容」，而是你來我往的「持久性」。

那要怎麼做，對話才能持久呢？下一個規則會討論這個部分。

請各位先將這一點牢記在心：閒聊不需要有趣或結論，只要持續不中斷就好。

POINT：閒聊是對話的你來我往，能持續不中斷就好。

規則03：如何開啟話題

╳ 聊時事新聞。

○ 聊事件經驗。

「今天我看到一則新聞。」

「最近○○好像很流行耶。」

用那天的新聞或流行時事開啟話題，你跟人聊天時是不是都這樣起頭？想從大家都知道的事情開啟話題，是很正常的。

不過，如果你想提升閒聊力，請避免這樣打開話題。

第二個規則「聊心情，而非資訊」就已提到，用流行時事或新聞當開頭話題，對話會變得很表面、膚淺，很難聊到彼此的真實感受。

「聽說這次的颱風好像很嚴重耶，全國各地災情頻傳。」

「真的啊，滿嚴重的。」

「……」

「……」

這則新聞明明大家都知道，卻聊不下去。

「對政府的應對感到很生氣」「我們必須小心防範災害」，就算勉強試著傳達自己的心情，恐怕也很難表達清楚。

用狀聲詞，聊事件經驗

選擇什麼樣的話題，才能清楚表達自己的心情？簡單來說，正確答案是「聊跟自己有關的事件和經驗」。

「這次的颱風，風咻咻咻的，好可怕喔。晚上根本睡不著。」

「風大真的很難睡著。」

「雖然我覺得公寓應該很堅固，但這次真的有夠嚇人。」

「我們家為此還準備了防災背包，之前從來沒買過。防災意識整個變得不一樣了。」

像這樣將颱風的話題與自己的實際經驗連結，聊起來應該讓人感覺很親近。用實際經驗開啟話題，便能以「我覺得」「防災意識變得不一樣了」來傳達自己的真實感受。而使用「咻咻咻」「真的」等狀聲詞和語助詞，有助於表達自己真實的感覺。

不需要誇張的故事、有趣的經驗，平淡無奇的日常生活事件就可以了。用「經驗」搭配「感受」聊天，可以迅速拉近你與對方的關係。

聊自己的生活事件和經驗，而非不知在哪裡看到的時事話題，這就是第三個規則。

POINT：實際經驗，比較能夠表達心情。

(本文摘自《最高閒聊法》/圓神出版)

【內容簡介】人在江湖飄，難免要尬聊。

打造再尷尬都能聊出一朵花的體質，讓初次見面的人聽你、上司和客戶挺你、公公婆婆／岳父岳母／七大姑八大姨滿意你！

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◎與初次見面的人對話，備感疲累

◎跟客戶談生意時，氣氛低迷

◎和主管在一起時不知道要說什麼，十分尷尬

◎親戚聚會時被追問薪水多少、何時結婚生小孩，想翻白眼

◎必須跟另一半的父母寒暄，好麻煩……

以上這些狀況是所有社會人都會碰到的棘手情境。

為了工作、社交或家庭和諧，不得不跟關係不上不下的人聊天，光想就覺得彷彿身在地獄。難道沒有什麼因應對策嗎？有的！本書就是要幫助你解決這個問題。

大部分人只有以下兩種對話能力：

1.和朋友或熟人無拘無束、輕鬆地聊天。

2.在工作場合，嚴肅正經地對話。

這就是所謂的「一般對話」。而閒聊指的是「跟關係微妙的人，以適當的對話拉近關係」，是非常細膩的對話方式，算是「第三種對話」，不在這兩種類型之中。

然而，大家往往以為閒聊很簡單，隨便講講就好啦，想當然話題一下就乾了，聊起來很累人；或者場面好像有點熱了起來，但很快又冷掉了……

★ NG聊法 vs. OK聊法，讓你迅速掌握訣竅並套用！

（╳）努力想讓聊天變得有趣。

（○）單純地你來我往，讓對話不中斷。

（╳）聊天氣和時事。

（○）聊事件經驗。

（╳）讚美追捧對方。

（○）應聲附和對方。

（╳）一起去喝一杯，培養感情。

（○）一起吃午餐或喝下午茶，培養感情。

從「初次見面」「熟人／聚會」到「職場／商場」，分門別類列出日常生活中常見的數十種情境，一一說明NG聊法和OK聊法。你會在其中發現許多第一次耳聞的概念，例如閒聊不適合聊天氣和新聞、不要問別人「最近怎麼樣」、外行人才會尋找共同話題等，輕鬆避開把天聊死的地雷。

★學會閒聊，好處多多！

‧聊出自信：跟人相處輕鬆無壓力。

‧聊出人脈：讓話題延續不冷場，拉近與關係微妙之人的距離。

‧聊出事業：獲得重要客戶的青睞和信任。

‧聊出好機遇：創造下一個機會，帶來豐碩成果。

‧聊出充實人生：拓展朋友圈，不再一個人孤獨地過日子。

就讓本書帶你有技巧地面對不得不尬聊的情境，無論工作或私生活都能輕鬆與人相處，跟誰都能建立信賴關係。

【作者簡介】五百田達成

作家、心理諮商師，同時也是獲得美國諮商師認證的全球職涯發展師。

東京大學教育系畢業後，曾任職於角川書店、博報堂、博報堂生活綜合研究所等，之後創立「五百田達成事務所」，跨足個人諮商、培訓、演講、創作等多元領域。寫作與演講主題聚焦於溝通心理、社會變遷與男女關係、社群網站與人際關係、措辭與表達方式等，結合上班族時期的實務體驗與豐富的諮商經歷，針對職場人際關係提出各種有效改善建議，深獲各界好評。

活躍於《SUKKIRI！！》（日本電視台）與《差別在哪裡？》（TBS電視台）等電視節目，以及雜誌專欄。著作包括《最高閒聊法》《一句話，好感度暴增、反感度爆表！》《悶悶不樂的長子長女&不負責任的么子么女》《男人為何不明察，女人幹嘛不明說》等。

【譯者簡介】謝敏怡

臺灣臺北市人，曾任職於媒體與日商，現居日本名古屋。喜歡大自然與老街巷弄，最近的興趣是做料理抒解壓力。譯有《最高閒聊法》《母湯喔！說話得罪人，你卻不知道》《換個工作，更好嗎？》《為什麼聰明人都用方格筆記本》《強習慣》《一言逆轉》《暗黑技術》等。