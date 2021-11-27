「歌神」張學友今年在香港小姐決賽擔任壓軸嘉賓，一連演唱3首經典歌曲，以及新歌〈日出時讓街燈安睡〉，歌藝超群，令人讚嘆，不但創下超高收視率27.4，還登上熱搜榜吸引了高達2億閱讀量。事實上張學友不僅是香港傳奇，也是全球華人心目中的「歌神」，60歲的他每次登台都展現最佳狀態，他所締造的六大紀錄至今無人能超越他。

今年7月剛過完60大壽的張學友，不論外貌或歌聲都狀態極佳，彷彿回春了20年的感覺。他出道35年來，持續在演藝圈發光發熱，他所締造的六大記錄至今無人能破。一、全球唱片銷量僅次於麥可傑克森（Michael Jackson）。張學友於1995推出的四張專輯包括《擁友》及《過敏世界》，累積銷量逾500萬，在全球排名第二，僅次於美國天王麥可傑克森。

張學友生日時江蕙隔空獻聲送祝福。（圖/中時資料照）

二、首登美國告示牌Billboard的華語歌手。張學友於2018年舉行的《1/2世紀演唱會》世界巡迴演唱澳洲站，總票房232萬美元（約6760萬台幣），登上美國Billboard當周全球演唱會票房排行榜冠軍。

三、打破金氏世界記錄。張學友的《1/2世紀演唱會》共舉辦146場，一年累積觀眾多達2,048,553人次，打破金氏世界紀錄。

四、1997年由張學友主演的音樂劇《雪狼湖》，在香港連續上演42場，至今仍是香港音樂劇場次的記錄保持者。

五：張學友於1998年在香港獲選為十大傑出青年，翌年更榮獲世界十大傑出青年之一，是首位香港男歌手奪得此殊榮。

六：張學友「A CLASSIC TOUR學友‧經典」演唱會，在全球共唱了233場、觀眾總人數為450萬人次，再度刷新自己的紀錄，他於2018年在大陸舉行巡演時，竟令許多逃犯慕名而來看演唱會，當地警方一年內在他的演唱會逮捕了至少80名逃犯，故張學友被封為「逃犯剋星」的稱號。

張學友雖然有著動人歌喉，但他的演藝事業並非一凡風順，他在1988年曾遇事業低潮，專輯《昨夜夢魂中》銷量只有幾千張，令他一度萌生放棄音樂事業的念頭，當時他一度酗酒，借酒澆愁，差點斷送演藝生涯。還好他浪子回頭，重新振作起來，1991年以〈每天愛你多一些〉東山再起。1992年，張學友和劉德華、黎明、郭富城一起受封「四大天王」，1993年推出國語專輯《吻別》創下台灣史上最高銷量，殿定「歌神」地位。

而他成為四大天王後更加愛惜羽毛，他非常努力勤奮，凡事都要求做到最好，成為演藝圈典範。他曾在高雄演唱會上說，「本人會繼續唱的，如果可以唱、可以跳的話，不管我是60、70歲！」力求當一個永遠在舞台上展現全方位才華的天王。