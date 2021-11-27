受到眾人期盼的第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日晚間，於國父紀念館盛大展開，而近幾年國片大幅提升，每部作品都展現了台灣電影的多樣性，加上演員們專業的表現，使今年的競爭更加激烈，加上入圍名單的公開，也讓影迷們相當期待獎落誰家。

身為金曲、金鐘、金馬「三金頒獎典禮」中的最後一金，無論是主持人、頒獎及表演嘉賓，到重量級評審團都相當有看頭。像是已12度接下金馬星光大道主持棒的楊千霈，這次即將與陽光鮮肉徐鈞浩搭檔，在典禮尚未開始之前便創造話題。

另外，在去年金馬獎上憑著電影《怪胎》而問鼎影帝的大勢男演員林柏宏，今年雖無緣入圍，但他也靠著堅強的實力派演技獲得觀眾讚賞，並在今年的金馬獎頒獎典禮上，與入圍國片《當男人戀愛時》的導演殷振豪，一同擔任典禮開幕人，讓不少人拭目以待。

而每年受邀擔任表演及頒獎的嘉賓也是一大亮點，今年金馬執委會不僅請來了金曲雙料得主茄子蛋，以及金曲歌后魏如萱現場演唱外，還邀請了近日推出新專輯《偏偏我卻都記得》的鐵肺歌后艾怡良以及金曲天后張清芳，一同炒熱氣氛。

本屆頒獎嘉賓更是眾星雲集，除了有金馬影后陳淑芳、楊貴媚、陳湘琪，金馬影帝莫子儀、陳以文外，還找來了歷屆得獎人盧廣仲、劉冠廷、范少勳、納豆和陳姸霏等大咖明星一同「回娘家」；海外影人李心潔、李國煌以及美籍華裔女星白靈，今年也不畏疫情來台熱情參與。其中，白靈在去年入圍金馬獎女主角時，以親手縫製的紅色鏤空禮服，超長裙擺還寫上「LOVE和平」，還選擇了用金馬獎的金與紅來配色，極盡誇張造型搶盡鎂光燈焦點，期待今年又會以何種造型奪取大家目光；而今年在《當男人戀愛時》和《美國女孩》中表現亮眼的許瑋甯、莊凱勛也受邀出席頒獎嘉賓。導演李安今年則是與30年前曾頒發給他金馬獎座的評審團主席黃建業，一同頒發「最佳劇情片獎」，同樣令人期待。

評審團的陣容同樣不可小覷，由國家電影資料館館長、知名電影學者黃建業，率領李烈（監製）、陳玉勳（編導）、楊雅喆（編導）、張吉安（馬來西亞編導）、小坂史子（日本製片人）、卓男（香港影評人）、許傑輝（演員兼短片編導）、呂蒔媛（編劇兼監製）、謝文明（動畫導演）、馬世芳（音樂評論、主持、作家）、黃文英（美術、造型指導）、曹源峰（音效指導）和譚紀良（燈光指導）等多位重量級評審，一同討論並投票選出各獎項的最佳得主。

而今年的入圍名單競爭激烈，光是「最佳男主角獎」就讓評審委員大傷腦筋，最後終於從573件報名作品中，選出在《緝魂》中展現精湛演技的張震，以及在《當男人戀愛時》把癡心台客一角完美詮釋的邱澤，與曾獲封「金馬影帝」並以《濁水漂流》再次入圍的香港男星吳鎮宇；另外，還有在《角頭－浪流連》中飾演重情重義又疼愛女友的「霸氣角頭」鄭人碩，與《金錢男孩》中飾演男同志性工作者的柯震東，都將一同角逐影帝寶座。

第58屆金馬獎最佳男主角包含吳鎮宇、柯震東、張震、邱澤和鄭人碩入圍。（金馬執委會提供）

「最佳女主角獎」的入圍名單同樣緊張又刺激，除了在《瀑布》中飾演母女的賈靜雯與王淨，即將迎戰《美國女孩》中同樣飾演母女檔的林嘉欣、方郁婷，就連曾在第51屆金馬獎奪下影后寶座的陳湘琪，再次也以《修行》入圍。

第58屆金馬獎最佳女主角入圍名單，包含林嘉欣、王淨、賈靜雯、方郁婷、陳湘琪。（金馬執委會提供）

除了男女主角令人緊張外，這次的男女配角獎也受人矚目，今年拿下「金鐘視后」的鐘欣凌，這次憑著《當男人戀愛時》的大反派角色首度入圍金馬獎；而曾在第36屆金馬獎獲得最佳女主角的香港女星李麗珍，這次也睽違22年憑著《濁水漂流》再度被提名；再來還有在《青春弒戀》中演技大爆發的陳庭妮、憑著《該死的阿修羅》入圍的王渝萱，以及在2019年曾入圍最佳女配角的温貞菱，今年則是靠著《不想一個人》二度入圍。

陳庭妮、李麗珍、鐘欣凌、王渝萱、溫貞菱獲得評審青睞，入圍第58屆金馬獎最佳女配角。（金馬執委會提供）

再來，男配角也同樣陷入可怕的生死鬥，除了有已逝男星龍劭華，憑著《角頭－浪流連》入圍外，在《濁水漂流》中飾演居港越南華僑難民的謝君豪，以及劇中飾演患有失語症的離家青年的柯煒林也將一同競爭；另外，在《月老》中飾演反派的馬志翔，以及在《詭扯》中總是充滿笑點的劉冠廷，也都不是省油的燈，到底最後獎落誰家，讓影迷們相當好奇。