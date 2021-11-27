2021年進入結束倒數階段，通靈大師江嘉葉為讀者分析12生肖的運勢，參考在2021最後一個月大家在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【馬】幸運數字：8

屬馬人在12月份，開始覺悟，並提升了自己的靈層，對於事物的想法，也有更深一層的了解，這樣的你，會在不自覺中，散發著獨特的魅力，你那沉思的眼神，能夠吸引對方，桃花也就不請自來，但是也提醒屬馬人，不要只是享受被欣賞的感覺，如果不能夠主動出擊，那麼終究是難以有結果的，反而會錯失自己的情緣，雖然屬馬人極易陷入情網，但也會很輕鬆的逃脫情的枷鎖、愛的束縛，任意奔馳，因此要牢牢套住他，一定要順著毛摸，不可刺激他，挖他缺點。健康上要多注意眼睛的保養，盡量減少3C產品的使用。

【羊】幸運數字：2

屬羊人在12月份，即將要面臨重生的大轉變，過去在工作或是家庭上，有著重大負擔的你，這個月會有一種解脫的感覺，隨著時間過去，這些問題能夠找到方法，迎刃而解，心中的壓力會漸漸被釋放掉，與此同時，還能看到新契機，特別是在工作、財運上，你會找到新的目標、新的任務，而這些都是能夠給你帶來希望的，記得不要遲疑，趕快努力去進行。屬羊的人脾氣溫和，風度優雅，喜走向大自然，不喜被嚴格的教條束縛，也無法嚴以律己，不論工作上、感情上都不是拼命三郎，而是點點滴滴慢慢輸出，對所愛的人，包括親朋好友，極為重視和疼愛，同時也很信賴對方。

【猴】幸運數字：7

屬猴人在12月份，是不是開始對周遭的事物感到意興闌珊，開始有點提不起興致了，在過去的努力獲得成果後，讓你想要得到鬆懈，不希望在這麼忙碌下去，可惜天不從人願，本月的運勢依舊不錯，這讓你在休閒生活以及努力工作上難以抉擇，建議你還是好好把握這天賜良機，不要讓自己偷懶，現在的努力是為將來鋪路，更美好的果實還在後面等著你。屬猴者深具幽默喜感，表面看似溫和，內心卻是十分頑強，自我主張很強。他們的熱情與自信，常吸引周遭的異性，因此結婚後，部分屬猴者容易出軌，因此要多克制自己的情感。

【雞】幸運數字：8

屬雞人在12月份，不要有求意外之財，投機的心理，如果想走捷徑，反而會落得賠了夫人又折兵的狀況，應該還是要安分守己，以本業為主，如此才能平順。本月份感情上有機會跟對方增加甜蜜感，屬雞的人富幻想，講義氣，保守而拘於傳統，愛表現自己，勤勞節儉，具有賢妻良母的特質，對「感情的預算」相當保守，建議可以帶心儀的對象，到郊外走走，最好是能夠去看夕陽，這對於你們之間的感情，會有微妙的增進。屬雞男則勇敢勤奮富吸引力，能帶給異性甚大的安全感，此時放膽追求自己所愛成功率高。另外要特別注健康狀況，尤其是呼吸道的保護，隨著時節漸漸寒冷，容易一不小心就傷風感冒。

【狗】幸運數字：8

屬狗人在12月份，相當有偏財運，能夠從媒體或是營業員口中獲得有用資訊，並從中抽絲剝繭，掌握精準的判斷力，進而在投資理財上獲益，不過對於你來說，總是會稍嫌不夠，想要得更多，這個時候請要壓抑自己的貪念，凡事見好就收，如果不斷追加，可能會成破財的損失。狗年出生的人，為人正義，待人以誠，愛打抱不平，更難能可貴的是願意分擔他人的災難與不快之事，追求愛侶，他們所展現出來死心塌地的精神，令人不得不豎起大拇指，讚揚一番，只是本月份，感情上可要多多注意另一伴或心儀對象的心情，別忽略了對方，免得對方悶悶不樂。

【豬】幸運數字：6

屬豬的男性，由於個性善良，輕易相信別人，因此常常被愛蒙蔽而不自知，他們往往花費大筆金錢，浪費寶貴時光，卻無法感動自己真正所愛的人。追根究底，乃是他們對精神生活較不注重，眼光不夠遠，即便擁有強烈的激情與心意，情感的表現方式仍有待琢磨，易被誤認是花心。屬豬人在12月份，要多多注意自己的花心問題，單身者不要亂槍打鳥，以免落得一身腥，處處不討好，有對象的人，更不要吃著碗裡的，想著鍋裡的，一不小心，就會惹禍上身，造成感情破敗，分手的局面，其實你的感情運並不差，只要保持忠貞，就能讓感情甜蜜平順。健康上要多注意關節問題，多多活動，以免發炎或僵硬。

★民俗說法，僅供參考。