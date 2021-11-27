星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，摩羯座、處女座、水瓶座、天蠍座的男人在愛情中有許多異於常人的習慣和原則，讓另一半覺得難以伺候，總是在交往後不久就累得想要分手。

▍1.摩羯座

跟摩羯男談戀愛，會感覺非常累，不是那種強烈的疲倦，而是一點點消磨掉耐心的累。雙方的觀念如果不是一拍即合，那麼只會是你一再妥協。摩羯男非常有原則，不想也不願意去改變已有的習慣和觀念，最要命的是他們有什麼話都傾向於憋在心裡，除了學習妥協你還得學會猜。最後猜累了，也只能走向分手一途。

▍2.處女座

「我都是為了你好」這句話是處女男的口頭禪，他們非常龜毛又囉嗦，很有當媽媽的潛質。這裡看不順眼，那裡需要改，沒事就拉你一起聊聊對未來的人生規劃，永遠都覺得「還不夠好」、「可以做的更好」，而且能說得頭頭是道，讓人無力反駁。他是真的為了你好，可你也是真的累，這樣的男人實在太難伺候了。

▍3.水瓶座

很多人都表示，受不了跟水瓶男忽冷忽熱的態度，剛開始特別熱情，後來忽冷忽熱，最後毫無徵兆就說不愛了，回憶整個過程，就像自己被人耍了。水瓶男除了很容易厭倦，最主要的是真的很難搞懂他們的內心世界，他們莫名其妙鬧情緒的那段日子，會拒人於千里之外，想跟他翻臉又怕把問題搞大，想分手又捨不得，最後你甚至懷疑，問題是不是出在自己身上。

▍4.天蠍座

天蠍男談戀愛時很戲劇化，總是被一段感情反覆折磨，還死咬著捨不得放手，在他們的世界裡沒有歲月靜好的戀愛，他們太擅長折磨人了，喜歡了就不想放手，抓住了就要抓得死死的。他們最關心的問題永遠是「我是不是你最愛的人」，然後因為這個問題不斷的試探你，逼得緊了，喘口氣的地方都沒有，讓人覺得太累了。

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