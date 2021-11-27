在疫情籠罩下，二○二一年即將走入歷史，在僅剩的一個月，市場上大家都在探索著二○二二年的全球資本市場走向。過去兩年，台股表現出色，去年漲幅二三％，今年迄今漲幅也有二一％左右，台股是全球表現最出色的市場之一，但相對來看，台股也面對連續兩年高基期的挑戰，二○二二年很可能是操作難度很高的一年。

疫情趨緩 個股豬羊變色

影響二○二二年投資的變數，第一個可能是通膨壓力升高、美國聯準會縮表與升息的考驗，過去兩年疫情重創全球經濟，全世界央行奮不顧身大印鈔票救市，也造成股市奔馳，美國道瓊一度越過三六○○○大關，帶領美股奔馳的五大市值企業，包括Apple、微軟、Google、Amazon到了Tesla，截至十一月二十三日為止，市值正式突破十兆美元大關，幾乎等於中國全年ＧＤＰ，這是一個非常奇妙的世界。

全世界貨幣寬鬆政策改變，股市在潮水退了之後，可能面臨比較大的壓力，而這也影響到股價的評價。過去這兩年，很多疫情受益的個股在題材發酵下，股價奔馳，這兩年有兩家最具代表性的公司，一是會議視訊的Zoom，及運動健身的Peloton，在宅經濟啟動下，Zoom的股價從上市的一八八美元狂飆到五八八．八四美元，市值一度達到一七四八．六二億美元，台灣松翰的創辦人陳賢哲是Zoom的大股東，身價一度突破千億美元，二十三日Zoom公布季報，第三季營收十．五億美元，年增三五％，淨利三．四億美元，成長七○％，ＥＰＳ一．一一美元，Zoom的數據非常漂亮，但隱約透露一個訊號：成長趨緩，結果Zoom的股價在二十三日大跌三五．六四美元，跌幅高達十四．七％，Zoom從最高的五八八．八四美元跌下來，跌幅高達六六．七五％。

疫情肆虐全球，跨境開會受阻，Zoom的視訊會議成了顯學，股價在去年奔馳，現在業績仍有成長，但已見到趨緩的疲態，股價跌起來十分猛烈。另一家也是疫情受惠的居家運動業的Peloton，今年股價一度飆升到一七一美元，市值達五一三．八億美元，如今暴跌到四一．一三美元，市值剩下一二三．五九億美元，股價跌幅達七五．九五％，這個跌幅遠遠超過Zoom。

從這兩家公司來看，很多疫情受惠的產業，進入二○二二年，如果疫情受到控制，很可能會出現豬羊變色的巨大變化，最具代表性的是台灣貨櫃航運三雄，長榮、陽明加萬海，第三季合力大賺一六六五．一億，超過台積電的一五六二．六億元，堪稱是台灣另一座護國神山，但是貨櫃三雄第三季股價紛紛慘跌六成以上。

明年景氣應戒慎恐懼？

二○二一年前三季，長榮海運淨利一五八二．七九億元，ＥＰＳ三○．二七元，陽明前三季淨利一○九八．八八億，ＥＰＳ三二．七三元，如果從淨利的角度來看，台灣企業淨利前三名是台積電、長榮、陽明、富邦金、國泰金、鴻海，從獲利來推估，今年長榮、陽明全年ＥＰＳ很有可能超過四○元，但股價停留在一一○～一二○元之間，純粹從本益比角度來看，ＰＥ可能不到四倍，為什麼ＰＥ這麼低？這是對明年景氣的戒慎恐懼。

這也讓我想起，去年貨櫃航運股價大漲，大家都在問，景氣會好多久？那時候台驊董事長顏益財對貨櫃航運景氣非常樂觀，但大家都半信半疑。去年此時，大家都在猜貨櫃航運景氣可能到今年春節過完後反轉向下，沒想到第三季獲利獲利大驚爆，現在過了一年，大家對明年的景氣依然戒慎恐懼，加上股價上漲基期已高，市場先蹲下來看看明年景氣的變化。

用這個心理現象來看二○二二年的台股，同樣大家都用「摸石過河」的心情來探索。首先來看看，未來台股的高點落在何處？今年下半年元大估二一○○○點，瑞銀曾預測二一五○○點，張錫與谷月涵都提出過二萬點以上的看法。我找到今年五月疫情出現破口，全台最緊張一刻，高盛提出的報告，預測台股一萬九千點，如果把這個在台股最悲情時的預測當範本來參考。高盛看台股有五個角度。

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