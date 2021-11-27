隨著為期約一年的公測（Beta test）結束，目前全球規模最大的衛星星系Starlink（星鏈計畫）也即將邁向正式營運。Starlink為二○一五年由馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX正式推出的衛星網路服務，目標在低軌道部署超過一．二萬顆衛星群，組成一個高品質、低成本，能充分覆蓋全球的寬頻網路，預期建置完成後每年可創造超過三○○億美元的收入；馬斯克更透露未來有機會將Starlink獨立出來進行ＩＰＯ（首次公開發行）。

進一步來看，根據Starlink的規劃，SpaceX初期將一．二萬顆分為三階段，第一階段計畫部署一五八四顆衛星在五五○公里的軌道上，而自一八年二月的兩顆原型測試衛星進入太空以來，截至今年九月，Starlink已完成一七九一顆衛星發射，順利達成第一階段部署目標，也完成了連續不中斷的「全球覆蓋」。

Starlink遙遙領先同業

第二階段原定預計在一一五○公里部署二八二四顆Ku波段和Ka波段衛星，但今年四月ＦＣＣ（美國聯邦通信委員會）允許了SpaceX要求，同意其以提高訊號連接速度、擴大高速衛星網路服務，把發射高度調降到五四○至五七○公里，此舉雖引起ViaSat、Amazon等業者不滿，Viasat更一狀告上美國哥倫比亞特區上訴法院，但美國聯邦法院最終駁回Viasat訴訟，無疑象徵著SpaceX的再一次勝利。

至於最後第三階段則規劃於二○二七年前、於三四○公里的超低軌道（ＶＬＥＯ）上，要完成七五一八顆Ｖ波段衛星部署，至此為Starlink一．二萬顆衛星部署的時程。不僅如此，一九年十月SpaceX已獲准再部署多達三萬顆的衛星，根據外媒報導，此計畫為星鏈二代系統，旨在補充第一代衛星群，以因應市場對於寬頻需求、用戶連接需求的持續增長，預計未來Starlink將共有四．二萬顆的衛星在太空中航行。

馬斯克之所以著眼低軌道衛星，主要在於其商業價值。低軌道衛星（ＬＥＯ）顧名思義，就是軌道高度距離地球約一六○至二○○○公里之間的衛星，因距離地面近、傳輸時間短，延遲時間僅大約「二○毫秒」，可滿足人工智慧（ＡＩ）、物聯網、車聯網等新興應用所要求的低延遲特性。且重點在於，過去一般傳統地面相關的通訊系統，不論是ＤＳＬ、光纖等有線網路，或是WiFi無線網路，甚至是４Ｇ、５Ｇ行動網路，在傳輸範圍、布建位置、服務模式皆存在一定程度的限制，且容易受天氣、設備等狀況干擾，導致偏遠地區或在飛機、船舶及跨國、跨區域的移動中，無法使用網路服務，而低軌道衛星即可補足這些應用場域的需求。

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