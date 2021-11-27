不管是吃鴨母鴨、藥燉排骨、麻油雞、十全大補湯……等，都是國人冬令進補的首選，但你知道嗎？如果你有在服用慢性病的藥物，例如抗凝血劑、降血壓藥物或是強心劑地高辛等，一定要小心中西藥併服的交互作用，以免進補不成又傷身。

●中藥、西藥都是藥，進補前先詢問藥師

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，中藥、西藥都是藥，但許多民眾多半把食補視為保健食品，往往忽略了食品本身的藥性，像是黃耆、當歸以及人參等常見的藥材，都是冬令進補的熱門選擇。

不過許都人忽略了，如果有慢性病的病史，像是高血壓族群，食用過量的當歸以及人參，都可能會讓已經控制好的血壓受到影響，這是重大的藥物配伍禁忌。因此，特別強調民眾在進行中西藥交互食用的過程中，必須知道中西藥物相關的藥性，並建議在食補之前，可以向藥師進行諮詢，以免讓原有的病況更加惡化。

●服用慢性病藥物者請注意！中西藥併服恐出問題

在藥膳食譜中常見到的當歸是活血、行血的藥材，如果有在服用口服抗凝血劑華法林(Warfarin)的民眾，又大量補充含有當歸的藥膳，恐怕會增加出血的風險。

另外，新北市藥師公會中藥發展委員會主委林宸汝指出，在四物湯中很常見的白芍，如果跟高血壓藥物利血平(Reserpine)一起服用，因為吃起來有點酸的白芍含有機酸，會酸化尿液減少腎小管對弱鹼性藥物的吸收，進而增加排泄降低其藥效。

還有甘草這味中藥材，因為具有去氧皮質酮樣(Desoxycortone-like)作用，促進鉀離子的排泄，會增加用藥敏感性，若是有在服用強心劑地高辛(Digoxin)的民眾，也要盡量避免服用，減肥茶中常見的山楂、陳皮和五味子也有相同的作用，最好避免食用。

●請勿大量進補，若出現痘痘、嘴破、便秘，表示補過頭

林宸汝表示，適量的進補對身體是有好處的，但千萬不要過量，大約一周補一次就可以了，進補的內容物也要隨著季節改變，例如夏天適合吃四神湯，冬天就可以補充十全大補傷，但服用中西藥之間建議要隔1小時以上，才能降低藥物交互作用的影響。

進補之後，若發現長痘痘、嘴破或是便秘等現象，就表示補過頭了，千萬要停下來，若身體不有適，請盡速就醫找出問題。林宸汝特別強調，如果你是虛不受補的體質，就不建議進補，若自己不知道是哪種體質，建議就醫讓中醫師來判斷，以免進補不成反傷身。

另外，服用任何藥物都必須遵從用藥指引，在進行食補上也要了解食材本身的藥性，並多注意自身正在服用的藥物，以降低多種藥物和食補的交互作用產生的風險。