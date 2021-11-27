台灣房市火熱，建商預售屋價格也越開越高，有網友淚訴，幾個月前看到蠻喜歡的建案，但僅僅3個月就漲1百萬，6個月漲2百萬，眼見喜歡的建案飆漲，既難過又無力，感嘆拚命賺錢也不及房價上漲，「誰來幫幫我們台灣年輕人啊」。

1名網友在PTT房屋版發文，幾個月前相中一個蠻喜歡的建案，豈料短短3個月就暴漲100萬；5月才1888萬起，8月就漲了百萬至1988萬起，11月再漲百萬破2千萬起，半年就漲了2百萬，讓他看了心情很難過也很無力。

原PO無奈表示，年輕人的薪水該如何追上房價增長的速度，又該如何調適購房所帶來的壓力，拚命賺錢也不及房價的漲幅，「買不起房要怎麼生孩子，誰來幫幫我們台灣年輕人啊」。

貼文一出後，許多網友熱烈討論，「笑死，DM真的一直加上去」、「這建案我有印象，上次看到1988」、「幫QQ」、「之後一定還會再高的」、「1388直噴2088，好威」、「這種無解，因為前幾年真的便宜，誰說雙北沒漲的」。

此外，不少網友認為，既然喜歡就應該趁早買進，「自己不買怪誰」、「等降價，那就是判斷失敗，賭錯了阿」、「賭錯了，願賭服輸，自己要為自己負責啊」、「自己不買怪誰」、「叫你早點買就不要，再拖下去就要飆到3千萬」。

有內行網友釋疑，可能是賣到剩下高樓層，價格相對較高，才會將底價拉抬上去，「賣到後面剩高樓層價格比較高」、「搞不好他便宜的先賣阿」、「應該有一些戶別是明顯特別便宜，賣掉就沒了」、「可能便宜的賣完了，未必有漲價」。