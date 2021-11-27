日本一些AV女優在引退後，多半找個人嫁當家庭主婦，有的則是隱姓埋名改行重新開始，昔日和D槽女神波多野結衣爭奪銷售冠軍的前女優篠田步美，當時以傲人身材有超高知名度，2016年卻無預警宣布引退；最近篠田步美被發現轉行當美容業上班族，又自曝真實年齡，讓AV達人一劍浣春秋（黃正）不意外地表示，「AV界眼見絕不為真」。

篠田步美在2010年3月以「池田美和子」為藝名在AV界出道，她身高157公分卻有傲人I罩杯好身材，讓她被歸類成「熟女系巨乳女優」，但同年7月就引退；直到2014年4月驚喜以「篠田步美」身分復出，隔年就在成人廣播放送大賞獲得「熟女女優獎」和「富士夕刊獎」，更和人氣女優波多野結衣在銷量上不分軒輊。但2016年6月，篠田步美在推特發布引退宣言，讓不少男人心碎。

篠田步美以前事務所公開資訊寫到她是1985年出生36歲，但近期被發現她在IG自曝真實年齡41歲，間接抖出AV界事務所不一定都會說真話的內幕。(圖/ 摘自篠田步美IG)

而在篠田步美引退5年後，日前AV達人一劍浣春秋透露，她已經轉行到美容業當上班族，為了增加業績，成立新的個人IG帳號提高曝光機會，分享各種美顏和維持體態的方式；在篠田步美IG上還大方註明自己41歲，但據她先前事務所提供的資料，出生年是1985年，推算應該是36歲，明顯有落差。

一劍浣春秋對於女優年紀縮水的情形，似乎對AV界背後操作手法不意外，只淡定地說，「現在你知道了，事務所是把她的年紀縮水了5歲來賣…這就是AV界，眼見絕不為真」。