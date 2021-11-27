95、98無鉛中油已經來到31.3、33.3元，但好市多仍壓在30元以下。(圖／好市多)

全球原物料飆漲，油價也不但攀升，近日就連92無鉛都即將突破30大關，但美式賣場好市多的油價卻反其道而行，反要便宜超過3元，讓許多民眾百思不得其解，如今背後真相也曝光。

根據中油官網公告，當前油價92無鉛要29.8元/公升，95無鉛與98無鉛分別為31.3與33.3元，但好市多95無鉛僅需28.4元，98無鉛也仍在30元內，為29.9元，差距來到3.4元。

CNN財經新聞本月20日就曾針對此議題進行深度解析，根據他們調查，汽油佔好市多年度總銷售約10%，大約在200億美元(約新台幣550億)左右，美國的好市多賣場，平均每個月都能賣出100萬加侖的汽油，大幅領先傳統加油站10倍以上，因此在薄利多銷的情形下，仍能獲得相當利潤。

好市多財務長加蘭蒂(Richard Galanti)對此也表示，好市多比起其他加油站，單論加油項目，淨利的確較低，但統計下來，每100名來加油的顧客中，就有5成會順便進入賣場消費，大幅提升買氣，這是其他加油站或賣場所不具備的優勢。不過在台灣，僅有台中店與中壢店有設置加油站，除非特別跑一趟，否則大部分民眾暫時還享受不到此項優惠。