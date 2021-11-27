周湯豪下個月即將發行新單曲〈愛上你算我賤〉，日前上唐綺陽吃播，兩人放鬆狂嗑炸豬腳模樣看來實在太美味。疫情期間，周湯豪坦言對他的生活、觀念都改變甚大，包括年初瘋迷Clubhouse，唐綺陽回憶年初Clubhouse熱潮，周湯豪天天開房間，「那時候只感覺他時間真多！但去聽了之後，發現他在裡面是持續性的、真心的關懷大家，超級暖男，根本是雞湯豪！」

周湯豪透露，雖然因為疫情，但一年間除了自己的工作，也接下不少案子，導了十幾部片、歌曲也都寫到兩張專輯的量，「但我就是一首一首發，過去十年我想做的事情，現在我正在完成，我的作品其實已經不只是歌，是一個概念、要講很多東西，因此作品我一定要自己來，但我也樂在其中。」唐綺陽聽了鐵口直斷NICK六宮強，比較像「工作人員」，的確是勞碌命的表現。

周湯豪在直播中和唐綺陽大聊星座觀察，透露身邊最好的朋友都是水瓶、摩羯跟雙魚，因為「只有他們忍受得了我。」話鋒一轉又說，「疫情期間看到太多生離死別，現在覺得還能吵架也算是種愛吧。」他也分享，自己曾經當過「倒數第二個男朋友」，自爆如果喜歡上一個人，會用展示脆弱的方式，表達愛意，說完接上網路哏搞笑說：「阿姨我不想努力了！」

對於網友都指稱獅子座控制慾太強，他笑稱：「想控制你是對你有愛，對你沒愛才不想理你！我的控制不是那種女友不能穿太辣之類的，是我知道你這樣事情會出問題、會對你不好，我就會很在意，可能會講得比較直接。」他坦言，過去秉持「實話實說」的理念展現真誠，自覺是一種愛的表現，但沒想過其實對方也會感受到壓力，如今他自己也發現人生不是非黑即白，因此調整和別人相處的方式。