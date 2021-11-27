最近一周南非新發現的變異新冠病毒株引起國際普遍關注，全球股市甚至出現恐慌性暴跌。由於新毒株B.1.1.529變異量更大，引起各國專家與世界衛生組織的關注，各界關心的不外幾個關鍵問題：傳播能力、疫苗逃逸、現有藥物與檢測的影響。拋開媒體一些聳動的標題，我們綜合已知的訊息，為讀者以淺顯而容易理解的方式解答上述幾個關鍵問題。

根據南非的傳染病學專家奧利維拉（Tulio de Oliveira）在給南非政府的簡報，以及幾位英國與美國專家的研究可以得知，B.1.1.529是在11月12日發現，在一周當中已在數個國家檢出確診病例，目前絕大多數在南非，少數是曾接觸南非的而感染，總數82例。病例數不多，但之所以受到注意是其變異量大，未來可能對現有預防與治療方式造成影響，因此引起專家與世衛組織關注其發展。

南非目前報告的B.1.1.529毒株病例只有77例，數量不大，但是增長的速度驚人（藍色部份），引起專家與世衛組織關注。圖為南非各種新冠毒株時間與比例圖。（圖／推特@Tuliodna）

由於現在接種疫苗比例升高，對新變異毒株首先關注其免疫逃逸能力，也就是對已完整接種疫苗者的「突破性感染」能力，以及變異毒株的傳播能力，這2個項目的變化作用點在新冠病毒的棘蛋白的突變，B.1.1.529在這上面有32個突變。如只看棘蛋白的RBD區域，先前的Beta與Delta毒株在這個區域的變異為3個與2個，而B.1.1.529則是11個，這意味著它未來「可能」會發展出更強的傳播能力與免疫逃逸能力。也有研究人員認為，由於B.1.1.529變異的程度太大，幾乎可以算是一種新的病毒，甚至建議將它命名為SARS-COV-3。

經過研究比對，目前B.1.1.529確實會使各種疫苗的保護力下降，但下降程度還沒有相關研究數據。值得注意的是，雖然保護力下降，但疫苗在預防重症與死亡的保護能力仍很強，因此仍應加強疫苗接種。

而B.1.1.529在新冠毒棘蛋白上面有32個突變，有些突變還不完全清楚其作用，但這些突變都會與傳播能力及免疫逃逸能力有關。（圖／推特@miamalan）

至於專家最關注的傳播能力，主要是擔憂其過度擴散後壓垮醫療體系，以及對社會正常運作的影響。過去Delta傳播力最強，其免疫逃逸能力不如Gamma與Beta，但真正造成災難與影響最大的卻是Delta。B.1.1.529的棘蛋白突變量大，有些在比較熟悉的位置，有些則還不清楚其影響，因此其傳播能力「可能」會更大，只是尚無明確的數據證明增加多少，可能數周之後會有研究結果出來。

輝瑞的Paxlovid與默克的Molnupiravir，因為這類藥不作用於棘蛋白上，所以療效不會受到B.1.1.529影響。圖為輝瑞的Paxlovid。（圖／路透）

另外2個關鍵問題是B.1.1.529對新冠口服藥的影響，如果是一般的抗體藥物，其作用會與疫苗類似，藥效會受到影響而下降；如果是小分子抗病毒藥物，例如輝瑞的Paxlovid與默克的Molnupiravir，因為這種藥不作用於棘蛋白上，所以療效不會受到影響。其他除抗體藥物之外的治療措施也仍然有效，至於現有的核酸檢測（PCR）措施則完全不受影響，甚至PCR都有針對特定變種的檢測，能直接驗出病毒株的種類，B.1.1.529也包括在內。

使用PCR檢測時，B.1.1.529與Alpha毒株一樣，其S-gendropout基因突變上的69-70突刺的位置上可以更方便的被檢測到。（圖／推特@Tuliodna）

不同的新冠毒株的各種特性之間經常會出此消彼長的現象，所以樣樣都強的所謂「毒王」只在人們的想像之中。以目前各種變異株來比較，在傳播能力與免疫逃逸上Delta還是最強的，B.1.1.529要2項都超越Delta的機率並不高。雖然B.1.1.529在南非很快超越Delta成為主要變異體了，但從過去的經驗得知，新變異株在某個國家快速流行，到了其他國家不一定會擊敗其他毒株成為主要流行毒株，例如南美國家也有Gamma或Lambda壓制Delta的現象，因此現在要注意的是B.1.1.529是否會在其他國家流行開來。

為了避免新出現病毒株擴散，許多國家已迅速採取斷航等緊急措施，避免快速傳播的病毒再對已經精疲力竭的醫療體系造成更大負擔，也避免未來一些輕症患者因得不到適當治療而轉為重症。（圖／推特@acegid）

為了避免新出現病毒株擴散，許多國家已迅速採取斷航等緊急措施，就是擔心其強大傳播力擴散開來，再對已經精疲力竭的醫療體系造成更大負擔，也避免未來一些輕症患者因得不到適當治療而轉為重症。

台灣由於疫情極輕，醫療體系還有較大容量，但也應考慮針對B.1.1.529的高風險地區嚴格設限，防範於未然，同時為避免先前在購買疫苗上犯過的錯誤，最好先備用足夠的治療藥物，畢竟新毒株如果散播開來，購買新冠藥物會比現在難上百倍。在疫苗部份，新的毒株很明顯地會對現有疫苗造成嚴峻挑戰，針對B.1.1.529研發新一代疫苗也必須列入計劃之中。另外除了再加快現有疫苗接種之外，到年底會出現首批民眾接種疫苗達到半年以上，是否規劃補強第3劑，也應該有明確的政策與計劃。