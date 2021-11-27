在臺北時裝週備受好評的「時代時裝·時裝時代」，移師至「潮台南·時尚新生活美學」展出，並於開幕當天邀請藝人炎亞綸、王彩樺擔任開展嘉賓。

王彩樺參觀「時代時裝·時裝時代」展。（文化部提供）

身為媽媽的王彩樺一看到展覽手章節「母親般的紡織時代」，便回想過去奶奶那個時代，蘊含在展間中的故事讓他十分有感觸，另外一套結合藏文的牛仔服裝，也讓身為藏傳佛教信徒的她很有感覺，「那個藏文是寫「世界和平」，（服裝）裡面也有有關藏傳佛教的一些圖騰，我覺得磁場很強，炎亞綸也對該套服裝很有印象，笑說「我還在旁邊狂吸，待會想再回去（展場）吸一輪。」

炎亞綸參觀「時代時裝·時裝時代」展。（文化部提供）

炎亞綸則表示對於展覽的轉折點，台灣時裝品牌進入低潮，再漸漸開始被世界看見的過程，讓他十分有感觸，「台灣的紡織其實一直被世界精品品牌看重，大家都誤以為我們只能代工，但我們有一群有創意的設計師，實力其實不輸給國際。」過去時裝的主要展售平台是百貨，但現在只要一部手機就可以是一個平台，「這是長期沒有資本資助，有才華的人們一個個被看見的機會。」

「時代時裝·時裝時代」展統整自1950年代起的台灣服裝史。（林欣儀攝）

此次「時裝時代．時代時裝」展覽，即日起至2022年1月9日於台南國立生活美學館展出，內容統整1950年代台灣紡織起飛啟的服裝史，以 情境式的氛圍帶大家更加理解台灣服裝史。