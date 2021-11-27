2019冠狀病毒疾病（COVID-19）出現新變異株，讓全球祭出旅遊限制措施，美股今天大跌，道瓊工業指數盤中見到今年以來最大跌幅。

道瓊工業指數終場下跌905.04點，或2.53%，收在34899.34點。

標準普爾500指數下跌106.84點，或2.27%，收在4594.62點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌353.57點，或2.23%，收在15491.66點。

費城半導體指數下跌112.876點，或2.92%，收在3757.130點。（譯者：徐睿承）1101127