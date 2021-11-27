八方新氣新氣園開幕時，王俠軍親自導覽。（八方新氣提供）

說到北投很多人可能都只想到「溫泉」，但其實除此之外獨特的歷史、地形及人文，也吸引不少藝術家以此作為基地、作為靈感來源進行創作，瓷器品牌八方新氣創辦人王俠軍老師攜手知名藝術家謝春德、藝術家林永杰、北投在地工作室北投製造，於品牌新據點「新氣園」，以「又見北投-都會斟酌」邀請與北投有地緣的老中青三代，共同訴說北投的故事。

藝術家林永杰與作品於八方新氣新氣園合照。（八方新氣提供）

北投製造團隊於新氣園內合照。（八方新氣提供）

謝春德為本次展覽準備80年代於北投車站、地熱谷拍攝的作品，其中北投車站是他最長取境的地點，「每次到北投車站，都特別有一種好感，總覺得那棟建築有一種回家的感覺」;而多媒體藝術家林永杰則運用多張照片製成動畫影像，傳達了在北投的二十年裡，經歷成長與迷惘的過程，北投製造串連起了在地工作室、達人、自由工作者，挖掘出大家所不知道北投的特色。

都會斟酌，白平衡(春嵐)。（八方新氣提供）

而王俠軍則特別設計創新茶席「都會斟酌」，從造型、材質和構成，重塑品飲的時代風雅，為品茗打造一個展演的空間。