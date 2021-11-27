歐洲聯盟（EU）官員今天就首先在非洲南部發現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株召開緊急會議，同意促請歐盟27個成員國對這個地區實施旅遊限制。

歐盟執委會（EC）發言人馬莫爾（Eric Mamer）推文表示：「成員國同意對非洲南部7國人士赴歐盟旅遊迅速實施限制，這7個國家為波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞、南非及辛巴威。」（譯者：徐睿承）1101127