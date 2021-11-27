反萊豬、公投綁大選、重啟核四及珍愛藻礁等四項公投，將於12月18日投票。根據《美麗島電子報》搶先曝光的四項公投最新民調，顯示民進黨動員有奏效，重啟核四和珍愛藻礁，不同意已經大於同意，現在連反萊豬、公投綁大選，也在迅速接近當中。媒體人吳子嘉指出，在反萊豬」公投，在「一定會去投票」的民眾中，同意(51％)和不同意(44.6％)，只差距6.4個百分點，所以不是穩贏的，而「公投綁大選」同意、不同意也僅差距5個百分點。

針對四大公投案，先前各單位公布民調，多數是除重啟核有點變數外，其它三項皆以「同意」比例較高。根據美麗島電子報針對四項公投所作的最新民調，若不計是否會去投票的因素，「反萊豬進口」公投同意的為55.4%、不同意為37.9%；「重啟核四」公投同意重啟的有37.8%、不同意重啟的為51.9%。「公投綁大選」公投同意的有46.1%、不同意為41.7%；「珍愛藻礁」公投同意三接遷離的有35.0%、不同意三接遷離的為41.1%。

主持人劉寶傑26日在《關鍵時刻》節目表示，美麗島電子報針對公投做了民調，很可怕的是，民進黨全員動員 ，感覺真的已經慢慢翻轉了。過去在反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁以及重啟核四，都是同意大於不同意。可是現在重啟核四和珍愛藻礁，不同意已經大於同意。現在連反萊豬、公投綁大選，也在迅速接近當中。

媒體人吳子嘉特別指出，在「反萊豬」公投「一定會去投票」的民眾中，同意的51％比不同意的44.6％，只差距6.4％，所以不是穩贏的。而「公投綁大選」同意、不同意僅差距5個百分點，5個百分點是誤差值內，可能很快就會被翻轉過來了。

吳子嘉並稱，他們也詢問對公投立場改變的主要原因是什麼？第一個原因為時空背景不同(46.3%)，另一個原因則是為了民進黨整體利益(40.4%)，而這4成就是民進黨基本盤，4成通通出來了嘛。

另外，該民調也問到，認為哪幾項公投可能會過關(複選)？結果反萊豬49.3%、公投绑大選29.8%、珍愛藻礁25.7%、重啟核四20.1%、都不會通過13.2%。。