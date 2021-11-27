大魔王變異株「B.1.1.529」昨被世界衛生組織（WHO）命名為「Omicron」，目前已擴散至南非、波札那和香港，引起各界關注。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，他在Alpha或Delta變異株出現時都沒這麼不安，但看到這次的變異株突變位點這麼多，讓他總有種山雨欲來的顫慄感。他也認為如果不立刻採取嚴格的邊境管制與社交距離等措施，最快在2周內，此變異株將帶來新一波的疫情。

謝宗學今在臉書發文表示，南非出現新的新冠變異株「B.1.1.529」，因突變的位點多和增加傳播力有關，所以目前推測傳播力比Delta變異株高，實際增加傳播率的數字尚未研究出來，但從南非豪登省等地病毒株分析報告發現，此變異株快速取代Delta變異株成為當地主流病毒株，幾乎可以確定傳播力比Delta大幅增加。

謝宗學也說，Omicron有2個重點值得觀察，分別是「重症率有無增加」和「疫苗保護力有無下降」，如果重症率明顯增加和疫苗保護力明顯下降，兩者同時出現各國恐重回封鎖邊境與封城的生活，一如去年三月的慘況。「Alpha或Delta變異株出現時，我沒有這麼不安，這次新的變異株突變位點之多，讓我有種山雨欲來的顫慄感。」

謝宗學指出，世界各國過去幾個月來，因為疫苗施打率攀升，相繼解除防疫政策，因此Omicron很有可能早就在社區中潛伏著，如果不立刻採取嚴格的邊境管制與限制設交距離等防疫措施。很快地，大約在2至4周內，新一波疫情恐會大規模爆發、癱瘓醫療體系，死亡率也可能快速飆升。

謝宗學悲觀地預測，絕大多數的國家在現階段不會採取嚴格的邊境管控和封城手段，因為疫苗施打好不容易逐漸恢復的經濟活動，當權者很難斷然下決定貿然中斷，但就是這樣的遲疑，新疫情很有可能再次襲捲全球，更嚴重癱瘓經濟活動。

謝宗學透露，過去幾個月，很多人嘲笑台灣的防疫策略落後，只會鎖邊境，開放程度不夠已淪為防疫後段班，但他覺得這個「唯一的招數」將能再次保護好我們躲過Omicron的威脅，明年四月份之後，才是參考國際疫情逐步解放邊境的好時機。

謝宗學坦言，台灣目前社區很乾淨沒有病毒，仍必須持續堅守個人衛生防護，若新變異株襲捲全球，台灣將很難置身事外，經濟股市很難和世界脫鉤，但我們自己的健康卻可以自己掌握，勤洗手、戴口罩是不變的原則，只要能持續堅持，即使未來出現再多變異株，我們依然可以安然度過。