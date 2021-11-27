農委會主委陳吉仲把萊劑類比保健品，被藍營封為政院新三寶之一。前民進黨立委沈富雄表示，當政府執政太久就會輕忽一些現象，這就是一個政權快要衰敗的象徵。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，如果是在太平盛世的時候，無災無難到公卿，沒有人看出來「寶」在哪裡。但現在國家有難的時候，寶氣就出來了。所以這個政府執政太久，有兩個現象他們沒注意到，即在朝官吏說瘋話、街頭太保打架，這就是一個政權快要衰敗的象徵。

資深媒體人尹乃菁則表示，其實台灣現在面對這麼多的問題，我們的物價、菜價飆漲，陳吉仲的對策在哪裡？12月，鳳梨、釋迦產季馬上就到了，到現在為止，台灣釋迦銷往大陸的問題還沒有解決，你要這些農民到底該怎麼辦。他什麼對策都沒有，卻只會耍嘴皮子，沒有辦法拿出一套有效的策略來安撫民心、穩定物價。

尹乃菁接著表示，特別是陳時中，當超商的店員發生這樣的悲劇之後，他竟然說，沒有強制去要求，你們要去負擔起勸說大家戴口罩的責任。尹乃菁認為，怎麼會有這麼冷血的一個政務官，他還是我們中央疫情指揮中心的指揮官。當我們的指揮官用這樣冷血的態度，來面對這麼不幸的事件時，你叫這些站在第一線，為了我們防疫而做出努力的人，真的是情何以堪。