紐約大都會27日傳出以2年2000萬美元（新臺幣5.5億）簽下內野手艾斯寇巴(Eduardo Escobar)。艾斯寇巴明年1月將滿33歲，這是他生涯首度拿到千萬美元年薪，因為他今年在響尾蛇、釀酒人表現優秀，打擊率0.253還有28轟，第一次被選進全明星賽。

這是大都會新總管艾普勒(Billy Eppler)上任之後最先做出的補強，艾斯寇巴主要守備三壘，但他同時是個萬用的優替人（Utility player），包括投手、捕手、指定打擊、內野外野，他大聯盟生涯打過了棒球選手全部的位置。

2016年雙城在一場比賽中大幅落後，教練讓艾斯寇巴消化最後一局的垃圾時間，他投完1局沒有失分。隔年雙城又在一場被痛宰的比賽叫上艾斯寇巴，讓他擔任1局捕手。今年7月底交易大限之前，艾斯寇巴被響尾蛇賣給釀酒人，然後被轉去守一壘，達成他在大聯盟守備1至9號全部位置的個人里程碑。

大都會此舉被外界認為是理想的補強，他們目前欠缺三壘手，但有很強的新秀正在培養，如果以長約簽下明星三壘手恐會壓縮新秀登場的機會。艾斯寇巴可以守備全部的位置，在這方面不會造成任何問題。

另一方面，大聯盟官網報導波士頓紅襪準備以1年合約簽下華卡(Michael Wacha)，他今年是光芒的先發投手，先發23場的自責分率5.05。