美國民主黨眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano, D-CA）率領包括5位兩黨眾議員偕國會幕僚，共17人25日晚間抵台，隔日上午低調前往退輔會參訪，與主委馮世寬針對後備軍力提升與改革進行意見交流，後並前往總統府拜訪總統蔡英文。據悉，美方拜訪退輔會，除因雙方交流深厚，最主要應是軍售問題。此消息引發熱議，有網友質疑「買了更多武器來退伍軍人該高興嗎？」。

主管眾議院退伍軍人事務委員會的高野，訪台首站會拜訪退輔會，引起外界好奇。除因美國三大退伍軍人協會與我方交流相當深厚外，最主要的目的也可能提及軍售問題。

雙方為深化台美退役軍人交流，退輔會已經規劃明年起，派遣兩位官員駐美，其中一人為退伍將官，將於明年1月1日出發。檯面上雖是雙方退伍軍人交流，實際上我方派駐的兩人，主要還是私底下以遊說軍售為主。而蔡英文也於會見美眾議員一行後，宣布退輔會將派員常駐華府的消息。

消息一出引起討論，網友湧入《中時新聞網》相關連結下留言：「亂七八糟」、「買了更多武器來退伍軍人該高興嗎？」「這政府部門又在搞東搞西，美國人是不會安好心的」、「要對等，美國也必須派退伍軍人代表駐台！」，「這不叫賣台」？