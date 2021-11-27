JKF女郎賈瞳瞳24日在板橋區因行跡詭異遭警方盤查，被發現口袋藏有3包毒咖啡包，最後坦承吸毒；事件爆發後她遭JKF火速除名，網路上更掀起謾罵聲量，她昨日在Instagram發布1張全黑照片，發文說犯下的錯會向家人朋友道歉並改過，但不會去理會酸民留言，更嗆酸民「管好嘴」，否則觸犯法律就會提告。

身材纖細擁有D罩杯、IG追蹤數多達15.3萬人的JKF女郎賈瞳瞳，24日凌晨與女性友人在新北市板橋區莒光路違規停車遭警方盤查，員警發現她是通報失蹤人口，要求下車查核，隨後在賈瞳瞳牛仔褲右後口袋查獲3包毒咖啡包，她坦承近日曾施用，警詢後依《毒品危害防治條例》移送新北地檢署，檢方複訊後諭令5000元交保。

賈瞳瞳昨日在Instagram發布1張全黑照片，發文說犯下的錯會向家人朋友道歉並改過，但不會去理會酸民留言，更嗆酸民「管好嘴」，否則觸犯法律就會提告。（翻攝自賈瞳瞳Instagram）

事發後賈瞳瞳在網路上討論度飆升，她也遭JKF除名，她昨日（26）晚間在Instagram上發文表示，她不會因為個人錯誤就關閉Instagram而無法做自己，面對網路上的謾罵嗆說「那些酸民的留言請小心一點，如果有觸犯到法律的話，依然會選擇提告」。

賈瞳瞳說，她犯下的錯誤一定會改，十分對不起身邊的家人朋友，「會讓自己遠離這個不好的東西、不好的圈子，然後做出改變」，但再次強調不會對酸民抱歉，認為此事沒有需要到向所有人道歉的地步，所以不會去理會酸民的留言，「可是觸犯到法律，我會堅持我自己的權益，讓你們有所損失」。