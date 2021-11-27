四大公投將於12月18日登場，正反方交鋒激烈，不少政治人物也投入。其中，無黨籍立委高金素梅日前發起公投宣講，更現身高雄登上剛整備好的「公投小戰車」沿街開講，畫面曝光後引發網友熱烈討論。不少人在相關新聞報導底下留言，「高金素梅的問政品質真的不是其他兩黨能夠相比」、「的確是強棒」。

高金素梅日前在臉書表示，即日起「公投小戰車」將到各地廣播，只要自己有空就會上車街講，直到12月17日。她更提到，「請大家手牽手一起去公投，告訴民進黨政府，什麼是直接民主！告訴民進黨政府，咱要出頭天！四個都同意！台灣更美麗！」她更曝光自己到高雄宣講的影片，引發討論。

由於之前曾傳出高金素梅可能出戰高雄市長選舉，但她9月曾在臉書表示，「身為原住民族，我始終以無黨籍身份從政，從政的理念就是為人民服務。我的族人同胞投票給我，我的職責就是為族人同胞服務。感謝很多朋友的關心鼓勵，但轉戰之說，我心如止水。」不過，黃暐瀚昨(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，其實很早就問過她本人，高金素梅跟他說，「哪有這種事？」但黃暐瀚仍認為，你看高金素梅的戰車就開在高雄，所以這個事情就叫「試水溫」。

對此，有網友在《中時新聞網》、《LINE TODAY》相關新聞底下留言表示，「真是一股美麗的政治清流」、「加油，女強人讓它們騙騙騙現出原形」、「高金素梅問政是資料準備充足專業素質的立委」、「很用心的立委！有做事的立委」、「有能力的人當選 是人民之福」。