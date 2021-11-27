台灣是全球慢性腎臟病和洗腎人口最密集的國家，由於腎臟病早期並無症狀，因此不容易被發現。唯有定期體檢、並且做好尿液篩檢，才能早期發現，早期治療。許多人也知道，「泡泡尿」就是腎臟有問題的重要警訊，不過醫師提醒，並不是所有排尿時起泡的狀態，都是腎臟病徵兆，另有簡單辨認的方法。

●身體出現這些症狀 恐是腎臟病

腎臟主要功能是過濾血液雜質、排泄身體代謝後的廢物，生成尿液，讓體內電解質、酸鹼值及內分泌維持穩定。一旦出問題，腎臟本身常常沒有症狀，只有一些容易讓人輕忽或誤判成其他身體問題的狀況，必須警覺：

1.水腫：尤其全身性水腫或身體兩側對稱性水腫，例如雙下肢水腫時，必須要想到腎臟病，以作進一步檢查。

2.高血壓：腎臟病人就醫時應注意檢查血壓，血壓升高常是病情加重的表現。

3.貧血：當腎臟製造紅血球生成素的細胞受損，喪失製造紅血球功能，患者就會貧血。日常若是臉色蒼白、心悸、呼吸困難、暈眩時，也要留意腎臟狀態。

4.倦怠：通常出現倦怠感，恐已是腎臟病較晚期。患者除了同時有以上症狀以外，還會噁心嘔吐、食慾不振、精神無法集中或失眠等。

5.腰酸背痛：當間斷發作劇烈腰痛，沿側腹部向會陰部放射，伴隨嘔吐時，可能是腎盂、輸尿管結石等腎臟急性病變。不過也有許多慢性腎臟病患者，即便到晚期都沒有腰痛感。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●排尿是重要指標 尿多尿少都有問題

日常的排尿變化，是腎臟健康的重要指標。若出現夜尿、多尿、少尿、排尿困難、血尿等情況，都應就醫確診。

除此之外，尿中泡沫增多，可能是尿中出現大量蛋白的表現，應及時作尿液檢查。

不過醫師也提醒，小便有泡泡的原因很多，不一定出現泡泡尿，就一定是腎臟病。比如站著排尿、尿得比較用力、尿液流速較快、流量較大，也會起泡。但這一類因空氣產生的氣泡，通常在30秒到1-2分鐘內，就幾乎都會消失。若是泡泡尿久久不散且泡沫緊密，就要留意腎臟狀況。

亞東醫院腎臟內科蔡萬全醫師指出，小便有泡泡最好的觀察時機，是早上第一泡尿的變化，因為晚上喝水較少，尿液濃度增加，此時觀察最為準確。

如果泡泡不多且短時間內就消失，通常較沒有臨床上的意義；但如果泡泡很多且黏稠密集，過了10幾分鐘依然存在，就要注意是否有腎臟相關問題或疾病。