臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國內民間投資動能強勁，主計總處26日公布最新經濟預測，上修今年經濟成長率達6.09％，較上次5.88％的預估值，上修0.21個百分點，創近11年新高，每人GDP達3萬2787美元，首度突破3萬美元大關。消息一出引發網路極大討論，有網友諷刺此數據與實際人民感受落差過大，恐是「台灣的數字奇蹟」。

《中國時報》26日報導指出，主計總處官員表示，今年大幅上修全年經濟成長率，主要是民間投資所貢獻；隨全球景氣復甦，半導體領導廠商持續推動資本支出計畫，供應鏈深化在地投資的群聚效應顯現，加上台商回台投資、電信業者加速布建5G網路、離岸風電與太陽光電等綠能設施持續建置，以及運輸業者（如航運）擴增運力，預測民間投資全年成長18.88％，上修幅度高達6.99個百分點。

官員解讀，民間投資暢旺，如同「大軍未動、糧草先行」，廠商添購機器設備、建置廠房，意味未來產能擴大、出口大好，綠能投資未來將轉換成能源，整體來說，增加產品附加價值、創造國內就業機會、薪資增添柴火、帶動內需，進而增加稅收、提高正負預算、減少舉債，良性循環將影響未來台灣的經濟風貌，維繫未來經濟成長的動能。

台灣經濟成長率創近11年新高的相關消息，在網路掀起轟動，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《Yahoo奇摩新聞》、《TVBS 新聞》等各媒體相關連結留言：「店家倒一堆、薪資倒退沒得調，因疫情被迫失業及轉業的人也不少，經濟還能成長6%，這算是台灣的數字奇蹟？還是百姓們不夠努力？」「世界上最遙遠的距離」、「我覺得這個新聞好諷刺」、「人民感受無感，店倒一片，到處是租售，百姓哀鴻遍野」、「經濟成長，到底是肥了誰？」