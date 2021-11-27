今晨水氣移入，迎風面陣雨不斷，中央氣象局發布大雨特報。最新預報資料顯示，下周冷空氣報到前，東北季風逐漸減弱，周末天氣轉晴時多雲。氣象專家吳德榮指出，下周兩波冷空氣有合併跡象，導致第一波的影響時間將拉長，12月2日、3日兩天，北部有機會出現10度低溫。

清晨雨勢忽大忽小，氣象局針對基隆、新北（北海岸）、宜蘭發布大雨特報，今受東北季風影響，北部、東部有局部雨，中部山區也有零星降雨。明起東北季風減弱，氣溫逐日回升，周末天氣還算不錯。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，下周二（30日）鋒面率先通過，緊接著冷高壓南下，北台灣平地低溫將降至13度左右，其他地區也會轉冷。12月起乾冷空氣接手，統治台灣天氣，預估2日、3日兩天的清晨，受「輻射冷卻」作用影響，北部恐降至10、11度。

吳德榮引用歐、美國模式模擬，下周第2波冷空氣有部分與前波合併，導致第1波的影響延長；第2波鋒面預計12月5日抵達，不過之後的冷空氣已經沒有原先模擬的那麼強了，可見「不確定性」仍大，應持續密切觀察。