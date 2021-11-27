印度神童阿南德（Abhigya Anand）多次預言成真，引起各界關注。先前他曾提到未來一年全球將出現7大危機，包括疫情嚴重與經濟動盪，如今大魔王等級的變種病毒「Omicron」出現，除了被世衛組織高度關注，不少專家也猜測其傳染力不容小覷，這樣的狀況也造成股市動盪，美國道瓊指數昨更狂瀉千點，因此也被認為是預言成真。

阿南德在10月22日發布的影片中提到，未來一年全球恐面臨飢荒、疫情嚴重、經濟動盪、極端天氣、能源危機、電力短缺、全球供應鏈出問題等7大危機，影響範圍遍及印度、歐洲以及東南亞等亞洲國家，最慘的是到明年5月之前可能都不會好轉。

其中有關疫情的部分，阿南德曾說，今年12月恐會更大規模爆發，那些疫苗接種率高的國家需注意疫情反撲。對比現在非洲出現新的變異株「B.1.1.529」，由於該變異株突變位點很多，讓不少專家推測其感染率恐比之前出現過的變異株都還要更強，因此世衛組織（WHO）昨也將其列為高關注變異株，並將其命名為「Omicron」。

魔王級變種病毒「Omicron」的出現，導致全球市場避險情緒跟著升溫，也造成股市動盪，台股、日股和港股通通都下跌，而美股四大指數之一的道瓊工業指數（DJI）也在昨（26日）盤中一度狂瀉1000點，因此被港媒認為是阿南德的預言再度成真了。

此外，關於級端天氣的部分，阿南德曾經預言明年4月前可能出現豪雨致洪水爆發，而印度南部邦加羅爾先前果真發生暴雨、淹水成災，讓不少人認為他的預言成真。比照上述他所預言的7大危機可知，目前疫情嚴重、經濟動盪和極端天氣都已經成真，還有4個預言剉咧等。

不過，阿南德的預言也有失準的時候，舉例來說，他曾經說過2020年將會爆發第3次世界大戰，但最後並沒有發生。而國師唐綺陽也曾公開表示，印度神童阿南德的說法相當危言聳聽，呼籲大家不要輕信流言。

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