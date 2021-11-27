先前遭到「小皇帝」詹姆斯肘擊造成右眼角破裂，卻被聯盟處罰禁賽兩場的活塞中鋒史都華，27日迎來重新復出，只拿4分、12籃板表現，活塞也以96比107不敵快艇，苦吞最近5連敗，不過史都華賽後仍很不爽，強調詹皇是「故意」的。

「這將是我最後一場討論這個話題，我回看了比賽影片，我不認為那是意外，」史都華表示，「我現在就是把注意力放在球隊上，我要專注在打球上，我不會讓這件事情定義我是誰。重返球場很棒，我不知道你們是否明白禁賽兩場的感覺。」」

儘管迎來先發中鋒史都華結束兩場禁賽歸隊，可惜活塞今天上半場手感全無，更是失誤連連，打完上半場，就以40比64大幅落後地主快艇，也讓這場比賽很快就進入垃圾時間，因為下半場快艇很快就換下主力，改用替補球員打完剩餘比賽。

活塞表現較佳的是葛蘭特，他拿20分、10籃板，今年狀元康寧漢、喬瑟夫與法蘭克傑克生各有10分；快艇以雷吉傑克生21分最高，曼恩也拿16分、10籃板，布雷索15分，保羅喬治12分、5籃板、4助攻與3抄截，祖巴茲10分、13籃板。