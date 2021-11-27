台中市第四辦事處秘書長廖顯霈，於疫情降溫之際，再次發起邀請各界響應捐血活動。（警方提供）

台中市第四辦事處秘書長廖顯霈，於疫情降溫之際，再次發起邀請各界響應捐血活動。（警方提供）

隨著國內疫情逐漸趨緩降級，中央流行疫情指揮中心逐步放寬管制措施，各區捐血活動陸續恢復，有鑑日前辦理捐血活動，民眾反應熱烈盛況空前。為維持血液庫存安全存量，台中市第四辦事處秘書長廖顯霈，於疫情降溫之際，再次發起邀請各界響應捐血活動。

台中市政府警察局第四分局長許明耀聞訊後表示支持，鼓勵所屬一起挽起袖子挺醫療。主辦單位亦提供凡來捐血者可獲牛排餐券禮品，期盼透過這次活動拋磚引玉，吸引更多民眾加入捐血行列。

警方指出，這次活動由副分局長呂松林帶頭號召單位所屬員警發揮愛心，秉持「防疫不可少，捐血不能停」的態度，酷似韓國女星河智苑的大墩派出所女警李育萱，第一時間熱情報名，並表示能貢獻一己之力，回饋社會大眾的感覺很好。此外；素有警界古天樂的巡官陳家漢這次再次參與，希冀此舉能為社會帶來正能量，疫起挺住，共同並肩作戰。

第四分局表示，警察的工作性質緣故，常給人鐵漢的印象，這次員警紛紛捲起衣袖共同捐血，發揮柔情親民愛民的心，帶頭做起，透過這些善舉，持續傳遞愛與善的關懷，為社會帶來溫暖，一同度過疫情。