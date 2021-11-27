臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

媒體11月最新民調顯示，總統蔡英文的信任度上升1.4個百分點，來到54.7％；蔡在20到29歲的支持度高達69.5%，這個數字是蔡過去最強的年輕支持度，被解讀為「年輕人都回來了」。此消息引發熱議，大批網友並不認同此結果，更有人直言：「台灣的年輕人真的有這麼蠢嗎？」

《美麗島電子報》11月最新國政民調顯示，蔡英文的信任度上升1.4％達54.7％，執政滿意度則上升1.8個百分點達55.5％；行政院長蘇貞昌的施政滿意度也上升1.3個百分點，來到48.2％。

時事評論員李正皓26日在《關鍵時刻》節目中分析，蔡英文在20到29歲的支持度超高，有69.5%的支持度；換言之，她過去最強的那個年輕人支持度，又回來了，所以對蔡英文或整個民進黨來說，這叫做意外之喜。

此消息引發熱議，卻有許多網友不認同，很多網友在《中時新聞網》相關連結下留言：「台灣的年輕人真的有這麼蠢嗎？」、「現在的年輕世代大都沒有什麼判斷力！這種踩踏人民的人還有超過一半以上的支持率實在是不可思議！另外的可能是放出這樣的風聲又準備要搞怪了！」、「幹話滿天飛還能民調過半」、「有一種民調就是你知道哪一種啦！」「自嗨的民調？」「不要再騙了」、「等打仗的時候，就歸零了」。