「飆風」（Rafale ）戰機

法國在丟掉澳洲數十億美元的潛艦大單後，正設法賣「飆風」（Rafale ）戰機給印尼，以提升雙方的戰略夥伴關係。

據《國防郵報》（The Defense Post）報導，據說法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）訪問印尼兩天期間，商議了國防合作計畫，而軍售36架「飆風」戰機正是其中一部分。然而，事後雙方並未宣布達成最後協議。隨著雅加達與北京為了南海，雙方緊張與日俱增之際，印尼空軍正尋求將軍備現代化。

印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）曾和許多國家談過，要汰換老舊的F-5戰機。除了戰機外，印尼還想藉由採購用來保護領海的潛艦與軍艦，來推升國防戰力。而一位法國外交消息人士告訴路透，這次訪問是為了重申法國對印太地區的承諾，並加強與印尼的關係。

法國因為澳洲在「背後捅刀」，丟掉潛艦大單後，力圖拉近和印太地區國家間的軍事合作，以尋求補償。