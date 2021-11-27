大陸《環球時報》27日報導，美國國會眾議院5名議員旋風式訪台——25日晚抵達，26日訪問台退輔會、國防部，見了總統蔡英文，當晚離開。這是月內第二個訪台的美國議員代表團，也是今年第三個。今年6月，3名美參議員以捐疫苗名義訪台，3小時後離去。本月9日，6名美議員入台，抵達後一度對成員資訊保密。這三次訪問，美方人員都是乘坐軍機。大陸涉台學者分析，很多美國議員在台灣問題上非常無知，他們旨在蹭熱度，收割政治利益。這次訪台有美國參眾兩院「平衡」的考慮，也有兩黨爭奪話語權，在對台軍售上都想分一杯羹的算計。

《環時》報導，中國人民大學國際關係學院副教授刁大明表示，本月9日訪台4名參議員、兩名眾議員，基本上都是共和黨人，這次主要是民主黨眾議員。這裡面可能有參眾兩院平衡的考慮，也可能有民主黨平衡共和黨人訪台所產生壓力的意圖。未來對台軍事合作、軍售，兩黨都想爭奪話語權，都想分一杯羹。

刁大明說，仔細觀察會發現，除了高野，這批人中基本沒有太資深的人士。這些資歷淺的議員想利用台灣議題撈政治資本，他們訪台有選區利益考慮。

據美國軍方刊物《星條旗報》報導，高野在日本沖繩針對台灣議題表示，「我們希望看到維持現狀，我們不想看到武力統一」」。五角大廈發言人柯比稱，「這次訪問是為了在《台灣關係法》下維持我們的義務」。

《環時》報導，復旦大學美國研究中心副主任信強表示，在涉台問題上，美國國會一向扮演「麻煩製造者」角色。其實很多議員對台灣問題很無知，沒有多少概念，他們做的事情、說的話，經常是不負責任的，因為他們不是政府官員。這次訪台是蹭熱度，做政治表態，收割政治利益。拜登政府現在在很多方面需要中國配合，比如氣候變化、經濟復甦等，他們未必樂見美國議員們這麼做。不過，拜登政府同樣在不停地打「台灣牌」。

法新社26日稱，本月美國第二個議員代表團抵台，是美國展示對台支持的新標誌。這次訪問發生在美國邀請台灣參加拜登策畫的「民主峰會」之後，距離中國降級與立陶宛外交關係僅數天。

據報導，一些美國議員近日提出法案，要求美國國務卿推廣「立陶宛模式」。在「促進與台灣關係法案」稱，台灣目前在全球72個國家與地區設有112個外交機構，其中17所設在邦交國。法案要求國務卿在法案生效180天內，向國會提出應對策略。