竹聯幫和堂大哥林秉豐今年9月在東南亞購買黑市值逾50億的海洛因磚1172塊，並將毒磚塞入木材內運回台遭查獲；這批史上最高金額的運毒案，傳出背後買主中有1名桃園地區新崛起的女毒梟「咪咪」出資1億元，是案件關鍵人物之一，而主嫌林秉豐近年因賭債纏身才積極與桃園毒梟合作跨國販毒，目前已逃亡大陸廣州。

綽號「豆漿」的竹聯幫和堂大哥林秉豐今年9月間，在泰、緬、寮交界「金三角」，向運毒集團「龍哥」購買海洛因磚1172塊、總重446.8公斤，黑市值逾50億元，林隨後在泰國當地鑿空木條後塞入10塊以鋁箔紙包裹的海洛因磚，再混入一般木條後以「木材」名義入關，放在泰山區某倉儲工廠，遭警方接獲情報查獲。

警方在2500支木條內，陸續開拆118條木條，總共查獲1172塊海洛因磚，約446.8公斤。(戴志揚翻攝)

該批海洛因磚遭查獲後，林嫌深知檢警遲早找上他，隨即偷渡潛逃，他先南下彰化停留數日，再從高雄搭船前往澎湖，最後「坐桶子」偷渡大陸，研判藏身在廣東一帶，目前檢方已發布通緝，並啟動兩岸共打機制，希望追緝林到案。

據鏡周刊報導，此次毒品買家中，其中1名桃園地區、綽號「咪咪」的新崛起女毒梟傳聞出資1億多元購買1千多塊純海洛因磚，據悉該名女毒梟近2年來勢力崛起，主因是去年屏東大毒梟林孝道被捕，台灣毒品出現3成缺口，她因此趁機搶下不少利益，目前警方將她列為整起運毒案關鍵人物之一，正全力查緝下落。

此外，主嫌竹聯幫和堂大哥林秉豐、綽號「豆漿」長年活躍於雙北地區，近年因為賭債纏身、投資失利，屢次到桃園找金主參與販毒，還曾私吞桃園1名道上大哥購毒資金，鬧得不歡而散；此次運毒案曝光後，他在小三莊姓女子協助下，由澎湖搭船到廣州一帶躲藏，據悉他在當地投資海產事業，應能衣食不缺。