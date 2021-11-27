【愛傳媒陳朝平專欄】新店咖啡商人槍擊案，兇嫌潛逃廈門，刑事警察局大動作宣布透過「兩岸共同打擊犯罪及司法互助」機制，展開緝捕。

咦？這回想起了「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」？這不是92共識下的機制嗎？都不承認92共識，幹嘛現在又搬出了這項協議？港人陳同佳在台犯下殺人棄屍案、潛逃回港，那時為何不透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助機制，緝捕陳同佳歸案呢？

是因為台灣不承認香港已是中國管轄下的特別行政區？還是，台灣根本就不承認香港回歸中國大陸的事實？是誰？高喊：今日香港，明日台灣？槍擊要犯潛逃廈門，台灣要高喊反送中?還是高喊反送台？

綠委擔心，槍擊要犯潛逃廈門，很難引渡回台；法務部長蔡清祥也不樂觀。其實，你們不懂祖國的心！大陸有政府，請放心！台灣是中國的一部分，犯罪嫌疑人在台灣犯罪，我們豈有不管的道理？

大陸法律嚴峻，容不下一粒壞份子，命案罪嫌已入住防疫旅館，插翅也難飛！管叫他，防疫出關就是入監時！

台灣刑事警察局、被害人家屬和律師，莫要慌，證據資料備齊全，邀您入住廈門高檔防疫旅館，體會祖國防疫專業第一名；還讓各位親臨法庭，親聆宣判，親眼見那兇嫌伏法斃命！

兇嫌家屬和辯護律師，鷺島觀審，竭誠歡迎！兇嫌雖可惡，畢竟也有人權在！蔡政府不承認92共識，反對一國兩制，那麼，我們就直接跳到一國一制吧！

一回生、二回熟，來一個，抓一個，來兩個，抓一雙，看看誰敢潛逃大陸來搞事？台灣檢調、司法搞不定的，也歡迎送到祖國代管教，殺雞儆猴兩三回，兩岸共同打擊犯罪，成績斐然！

作者為資深媒體人

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