【愛傳媒樂風專欄】彰化縣秀水鄉永安橋碑，為秀水兩大古碑之一，位於菁埔協興宮旁。

此碑原本不為人知，2011年協興宮整修時出土，或許因為埋於地底，免受風化，整體來說字跡還相當清楚，雖下半部沒入地下，不過基本能看懂碑文表達的意思。

殘餘碑文如下：（「？」處為看不懂的地方，還請先進指教）

蓋聞古者王政之道，徒杠興梁創濟行人之便，寔？君子之心（下缺）

⋯⋯有東西二溝，創造兩橋乃大路行旅之處。上通彰邑，下抵鹿港（下缺）

⋯⋯之途，自道光元年被水沖流，屢次修葺，未為堅固，叠遭崩壞，由（下缺）

⋯⋯苦男人徒涉維艰；女人望洋而返，茲王啟輝邀仝鄭耀禎、周日（下缺）

⋯⋯議捐題，鳩工庇材，不辭課督，今值孟秋告竣，立碑永示，名曰永（下缺）

⋯⋯之庇，？民無病涉之苦，豈非利濟之快事哉，併將捐題開列於左，勒（下缺）

計開

監生王祐弼捐銀肆拾大員

監生王尊基捐銀叁拾大員

貢生阮錫爵捐銀壹拾大員

賴爻覌捐銀 捌大員

監生陳忻捐銀 肆大員

監生金海覌捐銀 肆大員

大賓周日進捐銀 拾大員

監生王啟輝捐銀叁拾大員

業戶楊夢祥捐銀（下缺）

監生王奮瑞捐銀（下缺）

廖翠覌捐銀（下缺）

林世傑捐銀（下缺）

合益號捐銀（下缺）

監生鄭耀禎？捐銀叁（下缺）

庄耆王？享捐銀（下缺）

道光玖年歲次己丑菊月

從碑文內容可知彰、鹿之間在菁埔地區，古有橋梁可使兩地互通，但1821年被沖垮，之後屢修屢毀，使此地居民欲往彰化縣城非常不便，而彰化縣城之行旅欲通過菁埔往鹿港者亦只能望溪興嘆。

在一眾秀才老爺、地方賢達、商紳努力之下，1829年橋梁重修完成，命名「永安」。寄附者中，可查考的有貢生阮錫爵，他在1840年也捐了400銀元給彰化縣學並贊助縣誌修纂。

另貢生陳忻之姓名，曾出現在1831年鹿港重修龍山寺碑記中。而監生王啟輝這位修橋的發起者，因在張丙起事之時曾協助清廷，1832年被賞了個八品頂戴。

至於業戶楊夢祥，在1851年曾有一歲貢生也叫楊夢祥，不太確定是否同一人。監生王奮瑞，似乎對於造橋有所偏愛，他亦曾監造半線保的大岸頭橋。

這碑有一個不解之處是，一般寄附者的排列原則是依捐款多寡或是社會地位高低，而此碑兩者皆不是，目前我還看不出邏輯來。

永安橋目前已不存，不過在1898年日人所繪之臺灣堡圖中，位於現今洋子厝與莿桐腳排水交會處，疑似有橋梁痕跡（因為被字遮住不太確定），也許就是當初的永安橋吧？

作者為一介小角色

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