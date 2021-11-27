據英國廣播公司(BBC)報導，印度法院近日接連出現恐龍判決，引爆該國民眾憤怒。先是1名男性對12歲的女孩性猥褻，但因為隔著衣服而被法官認為沒有「肌膚之親」，而宣判性侵罪名不成立；隨後在阿拉哈巴德（Allahabad）高等法院，1名惡狼強迫10歲男孩為其口交，法官卻認為此舉不構成「加重插入式性侵」，而將其減刑。

報導指出，口交案發生於2016年。當時這名惡狼拜訪男童的家，隨後帶他去鄰近的一間寺廟，並在那裏強迫他「吃雞」。當時他給小孩20盧比(約新台幣7.5元)，要他嘴巴閉緊；如果敢說出去，後果自負。

2018年8月，地方法院依據《保護兒童受到性侵犯法》（POCSO）的「加重插入式性侵害」，將其論以10年有期徒刑。

然而，這名淫魔日前提出上訴，而法官卻認為該男犯行並不達法律上定義的「加重」，而將其減刑至7年。換言之，高等法院認為男童安全受到的威脅，與身體受到的傷害並沒有地方法院認定的那麼重。

然而，印度法學學者卻質疑高院判決；學者認為，POCSO的法條明確規範數種犯行必須加重其刑，受害人未滿12歲就是一種。

無獨有偶，孟買高等法院日前也做出宣判，認為1名惡狼雖然對12歲的女孩伸出鹹豬手，但卻隔著衣服而不構成法條所說的「肌膚接觸」，而宣判性侵罪名不成立。

所幸，印度最高法院近日推翻此一判決；判決書寫道，高院法官應該衡量的是男子有無犯意，以及有無做出滿足其犯意的罪行，而不是只拘泥在行為細節。

無論如何，判決傳出後激起印度輿論的怒火，社群媒體上多人抨擊法官根本是恐龍。1名推特用戶指法官判決「令人髮指而又感到離奇」。另1人則寫道，「再多的刑罰也無法抹去小男孩心中的創傷」；更多人想知道的是，「法官到底有甚麼問題」。

西孟加拉省議員莫伊特拉（Mahua Moitra）在推特上呼籲，「敲醒高等法院。Pocso的目的是讓孩子們免於最卑鄙的罪行，而不是減輕它」。

Oral sex doesn’t fall under ‘aggravated sexual assault’ in POCSO, says Allahabad HC after Bombay HC shockingly said skin to skin contact necessary for POCSO offence.



Wake up High Courts- POCSO meant to save kids from vilest crimes. Don’t dilute it. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 23, 2021

※每12分鐘就有1名孩童慘遭狼爪

BBC指出，印度是全球兒童慘遭性虐待最頻繁的國家，每年案件以數萬計。光2020年，國家犯罪紀錄局就登記了4.3萬起犯罪，平均每12分鐘就1名兒童遭蹂躪。

根據婦女與兒童福利部於2007年的研究，在接受調查的12300名孩童中，高達53%的人經歷一次或多次的性虐待。與一般人以為受害者多半是女性的印象相反，男孩也相當危險，高達53%的受害人為男童。

警方則補充，在90%的案件中，施暴者都是熟人，10歲男孩也不例外。事實上，研究報告更警告，官方統計不足以說明所有情況，大多數的受害人隱忍而成為犯罪黑數。

由於施暴者多為親密的家庭成員，羞恥感作祟讓人不願談論此一話題。許多受害人都選擇透過家庭解決。因此，每一百件案件中報案的可能連1件都沒有。

學者認為，對孩童性侵已經跟傳染病一樣，法律與司法體系只是介入，更大的是社會問題。政府應提供正確資訊，消除偏見並提供正確的解決方案。更重要的是，承認問題、公開談論，而不是集體否認，才能跨出真正的第一步。