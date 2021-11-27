國際教育協會（IIE）公布最新調查顯示，今年秋季班美國大學的國際學生人數回升，但仍不足以彌補去年人數大減局面，顯示新冠疫情繼續影響外國人赴美留學意願，疫情也影響審批簽證進度而減少留學生人數。

IIE指秋季到美國大專院校留學人數較去年成長4％，但去年人數較前年銳減15％，創1948年開始追蹤以來最大年跌幅，令整體留美學生人數仍低於疫前水準。

儘管如此，人數回升幅度已超過許多院校在夏季的預測。當時變種病毒Delta病例持飆增，讓人擔心影響海外學生赴美意願。疫情導致赴美簽證申請不斷積壓也影響留學生人數。

美國院校和政府希望今年人數回升，是留學生重返美國長期趨勢的開端。隨著美國開始放寬33個國家已完成接種新冠疫苗的旅客入境後，許多院校看好留學生人數能持續增加而回到疫前水準。

代理助理國務卿盧森霍普（Matthew Lussenhop）說，政府期待疫情過後的留學生人數大幅增加。他強調今年人數回升，反映海外學生仍看重美國高等教育的價值。

IIE針對逾800家美國院校進行初步調查，70％指今年秋季留學生人數增加，20％減少，10％持平。

另外，今年留學新生年增68％，跟去年大減46％相較是大幅上升。部份原因是有些新生本來計劃去年赴美，但因疫情而延後到今年。

部份名牌大學不受疫情影響，今年留學新生人數甚至超過疫前水準。像伊利諾大學厄巴納－香檳分校（UIUC）的國際學生人數是美國最多的院校之一，秋季逾1萬名留學生註冊。

UIUC招生辦公室主任博斯特（Andy Borst）說，在留學新生上升的帶動下，讓該校留學生人數回到正常水準。其中，印度留學新生人數較疫前高出近70％。