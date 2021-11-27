全台百貨都陸續準備好耶誕裝置，讓民眾不能出國，也能感受滿滿的國外耶誕氣氛，像中壢的大江購物中心，此次就在全館以歐洲主題去設計出多個打卡點，讓民眾不用搭飛機也能體驗異國風的耶誕市集，而台茂購物中心則特別打造出超人氣的「熊大與兔兔的小鎮派對」大型主題展，還有一系列快閃店及雪花秀活動，在台灣也能感受飄雪耶誕。

大江購物中心今年就在館內帶來了氣勢磅薄、約1層樓高的歐式拱門，還有英倫經典紅色造型電車車廂等布置。（大江購物中心提供）

大江購物中心今年就在館內帶來了歐式拱門、英倫經典紅色造型電車車廂等布置以外，更以購物中心等門牌號碼501號為發想，特別打造異國風的「501號耶誕市集」，集合了世界巧克力大賽金牌Cona’s妮娜巧克力、與台灣小農合作的果嶼good island等品牌進駐，還能品嘗到牧羊人派、花草肉桂熱紅酒等歐洲耶誕風味特色點心；30日前APP會員在指定店櫃當日消費累滿5000元即抽價值萬元的國內旅遊金，另持桃園市政府加碼的「好市乘雙券」於館內消費滿500元，即可抽iPhone 13、Garmin Watch、汽車和千萬好房等大獎。

台茂購物中心就在明年1月2日前，與LINE FRIENDS合作打造「熊大與兔兔的小鎮派對」大型主題展，在門口即有3米高的熊大及禮物盒迎客，在館中更能看到在天空飛翔的熊大、兔兔跟莎莉，以及從7樓空中懸掛至2樓的閃亮燈飾，B2的主展區還有8米高的熊大與兔兔耶誕樹等裝置，每天開館後每個整點更會有搭配耶誕音樂的雪花秀，更特別設置的PLAY LINE FRIENDS快閃店，不僅有宇宙明星BT21的打卡牆，還有限定活動與首賣商品，粉絲耶誕來朝聖拍照正剛好。