新變種病毒「Omicron」已在4個地區出現確診案例，指揮中心也宣布11月29日起自非洲6國返台的民眾將直接入住集中檢疫所14天，而原本要宣布的跨年鬆綁措施也暫緩，對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男直呼，跨年真的很重要嗎？早就說過今年也跨不了年了，大家還是趕快將疫苗保護力提升到最好比較重要。

沈政男昨在臉書發文表示，新變種病毒出現了，英國已經開始緊張，一些國家也已經禁止南非等國的航班禁入，而英國官員也建議民眾「聖誕計畫不要做得太早！」因為疫情會怎麼演變，仍是未知數。

沈政男指出，本來指揮中心也要宣布跨年鬆綁措施，現在也延遲了一下，但跨年真的有那麼重要嗎？他去年就說過了「今年也跨不了年啦！」話雖如此，但也不必太緊張，因為病毒變種每天都有，但能成氣候者卻很少，因此這個病毒會怎麼樣，還需再觀察一段時間，不過，將疫苗保護力用到最好是永遠不變的鐵則。

沈政男透露，醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）上刊載一篇印度論文指出，AZ打兩劑中重症保護力是81％、打一劑則是79％，既然如此，為何還要打兩劑AZ？混打在輕重症保護力都明顯高於兩劑AZ。如今新的變異株出來了，大家還是不聽的話，他也沒辦法，只能說「大家就隨人顧性命（台語：人遇到困難以顧全自己為先）」。

沈政男表示，AZ疫苗的CEO曾說過，英國疫情現在沒有像德國那麼嚴重，是因為英國打了很多AZ，T細胞免疫強，使得保護力持續更久！他認為這根本就是謬誤，因為英國如今的疫情沒有德國嚴重，是因為會死的人都已經死光光了。

沈政男接著也分享國外的防疫措施，德國現在採取「3G防疫」也就是打疫苗、染疫康復與檢測陰性這三項措施，公車與餐廳外面貼著相關標誌「2G」或「3G」，如果不符合就不可以搭公車或是進入餐廳吃飯。

沈政男坦言，不要總覺得歐美是最好的，某些防疫措施可能不適合台灣，就好像讀書不能照單全收、囫圇吞棗，未經過適當消化與吸收，效果可能很有限。另聽說明年春節前後的旅館都已經訂滿，只能預祝那些人旅途平安，但他寧可窩在家追劇。