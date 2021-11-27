根據《紐約時報》資深記者史坦27日爆料，由於開季戰績欠佳，加上調度方面欠缺靈活性，湖人總教練佛格目前面臨相當大的壓力，假如湖人接下來戰績仍無起色，湖人或有可能要求佛格下台負責，成為球隊高層補強失當的「替罪羔羊」！

畢竟湖人今年休兵期進行大規模補強，尤其從巫師換來韋斯布魯克，跟詹姆斯、安東尼戴維斯組成全新三巨頭，可惜從一開季就狀況連連，除了傷兵頻頻出現，湖人更接連遭遇慘敗，目前僅拿10勝10敗、西區第9戰績，早晚要有人負責。

佛格從2019年夏天接掌湖人兵符，當時簽約3年，他隨即帶領湖人在隔離賽季成功摘冠，不過上季湖人季後賽首輪止步，就已開始傳出佛格並不適任的謠言，儘管今年夏天湖人跟佛格續約1年，但只續1年，也代表湖人並非真正信任佛格。

目前佛格最被外界詬病的調度問題，還是如何使用韋斯布魯克，因為韋斯布魯克打到現在為止，感覺仍跟湖人體系不太融合，失誤過多問題也始終無解，假如接下來詹姆斯或安東尼戴維斯又因傷病缺陣，湖人戰績恐怕只會持續呈現下滑跡象。