72歲簡姓老翁，是北捷性騷慣犯，被控於去年2月在捷運以生殖器磨蹭女乘客左手臂，並在她衣袖留下「嘉明」殘跡，7月又對另位熟睡的女子鎖骨猥褻4分多鐘，遭檢察官起訴求刑。台北地院認為，簡翁10年來屢犯性騒擾、猥褻犯行，危害非輕，分別依性騷擾、乘機猥褻罪判刑4月、7月。可上訴。

不過，特別的是，法院過去對於簡翁犯行，都諭知得易科罰金免關，但法官這次判決沒給他易科罰金機會，因此若日後本案判決確定，簡有可能要坐牢。

據了解，家住新北市中和區的簡翁，平日以捷運代步，但他多年來在捷運上一再對女乘客性騷擾、猥褻，早已是捷運警察列管的「痴漢」慣犯之一。

北檢調查，簡翁2019年捷運多次用下體碰觸女性大腿、屁股，分別被台北、士林地院依性騷擾罪判刑3月、4月確定，均得易科罰金，2019年4月才執行完畢。但簡翁不知悔改，去年2月15日下午，從龍山寺站搭乘捷運往板橋站途中，站在1女子座位旁左側，以生殖器碰觸女子左手臂，並在女子外套左手臂處留下精液殘跡，被害人聞到異味，報警處理。

北檢偵查時，簡否認犯行，辯稱是「漏精」，但檢察官發現，簡自2008年首次犯下性騷擾犯行迄今，12年來對捷運女乘客性騷擾11案，其中有罪判決4案、審理中因告訴人撤告而不受理判決3案、偵查中因調解撤告獲不起訴2案、罪嫌不足不起訴2案，認為簡行為對社會危害甚深，向法院具體求處性騷擾罪最高刑度2年徒刑。

但簡翁被起訴後，又被查出在去年7月24日中午，搭乘捷運板南線，在府中到西門站途中，見女乘客在座位上睡著了，竟用生殖器蹭被害人左鎖骨至肩膀處4分鐘，被害人驚醒，簡隨即逃逸。北檢因簡仍不認罪，再依乘機猥褻罪追加起訴，併案法院審理。

北院審理時，簡翁終於認罪，法官認為，簡翁10年來一再犯妨害風化、性騷擾犯行，仍不知悔改，所生危害非輕，依累犯規定，加重其刑，依性騷擾罪判刑4月、乘機猥褻罪判刑7月，可上訴。